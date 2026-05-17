  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Далин набрал 5 (1+4) очков в 6-м матче серии с «Монреалем». Он 3-й игрок «Баффало» и 9-й защитник в истории НХЛ с таким достижением в плей-офф
0

Далин набрал 5 (1+4) очков в 6-м матче серии с «Монреалем». Он 3-й игрок «Баффало» и 9-й защитник в истории НХЛ с таким достижением в плей-офф

Расмус Далин набрал 5 (1+4) очков в 6-м матче серии с «Монреалем».

Капитан «Баффало» Расмус Далин набрал 5 (1+4) очков в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (8:3, 3-3). 

На счету 26-летнего шведа стало 13 (3+10) баллов в 12 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+4». 

Он стал третьим игроком в истории клуба (и первым защитником), кому удалось набрать 5 очков за игру в плей-офф.

Ранее в список вошли форварды Джон Такер (1988, 2+3 в матче первого раунда с «Бостоном» – 6:5 ОТ) и Дерек Рой (2006, 2+3 в матче второго раунда с «Оттавой» – 7:6 ОТ). 

В истории лиги Далин стал девятым защитником, набравшим 5 или более очков за игру в плей-офф. Рекордом владеет Пол Коффи – 6 баллов (1985, 1+5 в матче финала конференции с «Чикаго» – 10:5). Еще один раз он набрал 5 очков. 

Также в список входят Эдди Буш (1942, «Детройт», 1+4), Боб Дэйли (1980, «Филадельфия», 1+4), Дени Потвен (1981, «Айлендерс», 3+2), Ристо Силтанен (1987, «Квебек», 0+5), Эл Макиннис (1994, «Калгари», 2+3), Кэйл Макар (2022, «Колорадо», 1+4) и Кэм Фаулер (2025, «Сент-Луис», 1+4). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
рейтинги
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoРасмус Далин
logoМонреаль
logoБаффало
logoПол Коффи
logoДерек Рой
logoКэйл Макар
Эл Макиннис
logoКэм Фаулер
Дени Потвен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Крутой швед.Вскрывает оборону Монреаля как среднестат юзер спорца бутылку Жигулей, после смены на заводе.
И Алексей Емелин 5 очков (1+4) за АБ в финале с МВД😉😀
Коффи и Потвен были очевидны. Других назвать не смог. Думал:-«Орр, Бурк, Лидстрём». Даже Хаусли. Но Макиннеса с его могучим счелчком даже не вспомнил.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Баффало» в 4-й раз в истории клуба забросил 8+ шайб в матче плей-офф. На выезде и не в 1-м раунде – впервые
17 мая, 03:46
Вратарь «Баффало» Лайон отразил 1 из 4 бросков «Монреаля» в 6-м матче серии и был заменен на 11-й минуте. Луукконен не пропустил ни разу, сделав 18 сэйвов
17 мая, 03:22
«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (3-3), выиграв 6-й матч на выезде – 8:3. Далин набрал 1+4, Томпсон – 1+3, Куинн – 2+1
17 мая, 03:10
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
20 минут назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
35 минут назадВидео
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
54 минуты назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
57 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
сегодня, 14:50
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
10 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Рекомендуем