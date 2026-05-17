«Баффало» в 4-й раз в истории клуба забросил 8+ шайб в матче плей-офф. На выезде и не в 1-м раунде – впервые
«Баффало» разгромил «Монреаль» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (8:3, 3-3).
«Сэйбрс» забросили 8 или более шайб в матче плей-офф в 4-й раз в своей истории. В гостевой игре – впервые.
Клубный рекорд – 9 голов – был установлен в апреле 1992 года в первом раунде против «Бостона» (9:3 в шестом матче, итог серии – 3-4).
8 шайб «Баффало» ранее забрасывал дважды. Оба раза пострадала «Филадельфия» в сериях первого раунда – 8:0 в 2001 году (6-й матч, 4-2) и 8:2 в 2006-м (2-й матч, 4-2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
И ещё. Очень любопытно, бывали ли в истории плей-офф паузы больше, чем у Каролины в этом розыгрыше? Они больше недели отдыхают.