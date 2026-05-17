  • Вратарь «Монреаля» Добеш пропустил 6 шайб от «Баффало» в 6-м матче серии и был заменен. Фаулер дебютировал в плей-офф, отразив 1 из 2 бросков
Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш пропустил 6 шайб от «Баффало» в 6-м матче серии .

Вратарь «Монреаля» Якуб Добеш вышел в старте на шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:8, 3-3). 

24-летний чех пропустил 6 шайб (личный антирекорд в плей-офф НХЛ), отразив 27 из 33 бросков. В третьем периоде он был заменен – после шестого гола «Сэйбрс».

В игру вступил 21-летний Джейкоб Фаулер, для которого это был дебютный выход на лед в плей-офф. Американец отразил 1 из 2 бросков, еще одну шайбу победители забросили в пустые ворота. 

Таким образом, в этом матче обе команды поменяли вратарей по ходу игры. 

Вратарь «Баффало» Лайон отразил 1 из 4 бросков «Монреаля» в 6-м матче серии и был заменен на 11-й минуте. Луукконен не пропустил ни разу, сделав 18 сэйвов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии

Удачи Баффало в седьмом матче.
Вратари сегодня были явно не на высоте. Не считая Луукконена.
Клинков с победой, седьмая встреча обещает быть огненной, команды уже изрядно надоели друг другу.
Поначалу играл здорово, не раз выручал, но потом "посыпался" ... уж слишком многое позволяла защита Монреаля сопернику
