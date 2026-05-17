  • Вратарь «Баффало» Лайон отразил 1 из 4 бросков «Монреаля» в 6-м матче серии и был заменен на 11-й минуте. Луукконен не пропустил ни разу, сделав 18 сэйвов
Вратарь «Баффало» Алекс Лайон пропустил 3 шайбы после 4 бросков «Монреаля» .

Вратарь «Баффало» Алекс Лайон вышел в старте на шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (8:3, 3-3), но был заменен уже на 11-й минуте. 

33-летний американец отразил только 1 из 4 бросков (25%) и был заменен после третьей шайбы «Канадиенс».

В игру вступил Юкко-Пекка Луукконен, пропустивший 5 шайб в пятом матче серии и замененный после двух периодов. На этот раз 27-летний финн остался сухим, сделав 18 сэйвов.

Победа была записана на счет Луукконена и стала для него 3-й в 5 играх в текущем плей-офф (87,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,36). У Лайона 4 победы в 10 играх (90,4%, 2,59). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Луукконен должен выходить в старте на седьмую игру
Shaiba Bash
Да оба не ахти - могут затащить, а могут и плюшками наесться.
