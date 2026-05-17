«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (3-3), выиграв 6-й матч на выезде – 8:3. Далин набрал 1+4, Томпсон – 1+3, Куинн – 2+1
Открыв счет на 1-й минуте, «Сэйбрс» пропустили 3 шайбы подряд и уже на 11-й заменили вратаря Алекса Лайона на Юкко-Пекку Луукконена.
После этого «Канадиенс» больше не забивали, «Баффало» же забросил 7 шайб подряд (одну – в пустые ворота).
В тройку звезд встречи вошли три игрока «Сэйбрс» – защитник Расмус Далин (5 очков, 1+4), форварды Тейдж Томпсон (1+3) и Джек Куинн (2+1).
Седьмой матч серии состоится в Баффало в ночь на 19 мая по московскому времени.
Опубликовал: Александр Балабанов
Молодцы.
Метсу с первы голом - красава парень.
Ждем 7 игру дома ну и конечно же выход в финал конференции.
Let’s go Buffalo 🐃
Второй период от Клинков вообще бомба. Просто не давали дышать Монреалю и особенно Добешу.
Тем интереснее будет концовка этой серии и финал Конференции.