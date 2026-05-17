  • «Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (3-3), выиграв 6-й матч на выезде – 8:3. Далин набрал 1+4, Томпсон – 1+3, Куинн – 2+1
«Баффало» одержал крупную победу над «Монреалем» (8:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3). 

Открыв счет на 1-й минуте, «Сэйбрс» пропустили 3 шайбы подряд и уже на 11-й заменили вратаря Алекса Лайона на Юкко-Пекку Луукконена

После этого «Канадиенс» больше не забивали, «Баффало» же забросил 7 шайб подряд (одну – в пустые ворота). 

В тройку звезд встречи вошли три игрока «Сэйбрс» – защитник Расмус Далин (5 очков, 1+4), форварды Тейдж Томпсон (1+3) и Джек Куинн (2+1). 

Седьмой матч серии состоится в Баффало в ночь на 19 мая по московскому времени. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Показали характер.
Молодцы.
Метсу с первы голом - красава парень.
Ждем 7 игру дома ну и конечно же выход в финал конференции.
Let’s go Buffalo 🐃
Ждём зарубу в седьмом матче!
Раз пошла такая пьянка, надобно и 7 матч забирать!
клинки дали жару сегодня
У Баффало история красивее, да и кубок никогда не брали, какой нафиг Монреаль
Ваню с заброшенной шайбой, но как же красиво первой номер драфта-18 убрал первого номера драфта-22 в первой шайбе
Как и предполагалось в начале серии, она ушла в седьмой матч. Каролина к началу полуфинальной серии будет отдыхать 12 дней. А если дальше пройдёт Монреаль, то встретятся команда с тремя днями отдыха после двух семиматчевых серий против команды с 12 днями отдыха после двух четырёхматчевых серий. Вот такой дифференцированный подход.
Такие серии нам нужны 👍👍
По игре то Клинки были сильнее абсолютно весь матч. В первом у Монреаля просто залетело все.
Второй период от Клинков вообще бомба. Просто не давали дышать Монреалю и особенно Добешу.
Сегодня Баффало показало настоящий чемпионский характер, не ожидал от них.
Тем интереснее будет концовка этой серии и финал Конференции.
