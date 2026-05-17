«Баффало» сравнял счет в серии с «Монреалем» (3-3), выиграв 6-й матч на выезде – 8:3. Далин набрал 1+4, Томпсон – 1+3, Куинн – 2+1

«Баффало» одержал крупную победу над «Монреалем » (8:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3).

Открыв счет на 1-й минуте, «Сэйбрс» пропустили 3 шайбы подряд и уже на 11-й заменили вратаря Алекса Лайона на Юкко-Пекку Луукконена .

После этого «Канадиенс» больше не забивали, «Баффало » же забросил 7 шайб подряд (одну – в пустые ворота).

В тройку звезд встречи вошли три игрока «Сэйбрс» – защитник Расмус Далин (5 очков, 1+4), форварды Тейдж Томпсон (1+3) и Джек Куинн (2+1).

Седьмой матч серии состоится в Баффало в ночь на 19 мая по московскому времени.