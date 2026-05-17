Демидов забил «Баффало» в 2-м матче подряд. У него 2+5 в 13 играх плей-офф

Демидов забил «Баффало» во втором матче подряд.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов реализовал большинство в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (3:8, 3-3 в серии).

Россиянин забросил шайбу во второй игре подряд, продлив результативную серию (2+3) до 4 матчей.

Всего в 13 играх текущего плей-офф на его счету 7 (2+5) очков.

Сегодня за 17:14 (3:42 – в большинстве) у Демидова 5 бросков в створ ворот, полезность – «0».