Демидов забил «Баффало» в 2-м матче подряд. У него 2+5 в 13 играх плей-офф
Форвард «Монреаля» Иван Демидов реализовал большинство в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:8, 3-3 в серии).
Россиянин забросил шайбу во второй игре подряд, продлив результативную серию (2+3) до 4 матчей.
Всего в 13 играх текущего плей-офф на его счету 7 (2+5) очков.
Сегодня за 17:14 (3:42 – в большинстве) у Демидова 5 бросков в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Теперь в седьмом матче видимо уже Баффало фавориты, хоть и не явные. В любом случае серия интересная, напряженная и эмоциональная и нас ждет на десерт самое интересное в ней.
Сен Луи зачем-то посадил на лавку Джекая после его забитого гола.
В общем, какое-то недоразумение сегодня вместо команды на лёд вышло...
Капризов 15 (4+11)
ДОРОФЕЕВ 11 (9+2)
БАРБАШЁВ 9 (3+6)
ДЕМИДОВ 7 (2+5)
Подколзин 6 (3+3)
Кучеров 6(1+5)
Тарасенко 5 (2+3)
Сергачёв 5 (0+5)
НИЧУШКИН 3 (1+2)
СВЕЧНИКОВ 3 (1+2)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Юров 3 (1+2)
Болеем за наших, наблюдаем пополнения!
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь будут пополнения только в КС27!
...
12. Тарасенко 78 (51+27)
...
15. Панарин 64 (23+41)
...
17. СВЕЧНИКОВ 51(24+27)
...
20. НИЧУШКИН 42(27+15)
21. БАРБАШЁВ 42(14+28)