Демидов забил «Баффало» в 2-м матче подряд. У него 2+5 в 13 играх плей-офф

Демидов забил «Баффало» во втором матче подряд.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов реализовал большинство в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (3:8, 3-3 в серии).

Россиянин забросил шайбу во второй игре подряд, продлив результативную серию (2+3) до 4 матчей.

Всего в 13 играх текущего плей-офф на его счету 7 (2+5) очков.

Сегодня за 17:14 (3:42 – в большинстве) у Демидова 5 бросков в створ ворот, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
У Демидова пошло, долго не мог забросить первую шайбу в плей офф. А вот у Монреаля в целом не очень, психанули Клинки и с 1-3 в матче учинили разгром, хоть и последние шайбы в пустые отправляли.
Теперь в седьмом матче видимо уже Баффало фавориты, хоть и не явные. В любом случае серия интересная, напряженная и эмоциональная и нас ждет на десерт самое интересное в ней.
sportnsk
Только одна шайба в пустые.
albert_lucky
Там все восемь в пустые. Дыра какая то в воротах
При таком счете полезность ноль это хорошо.
Какой шикарный бросок!
Из всей команды только Демидов, да Хатсон жилы рвали, чтобы команду вытащить. Эванс, в приципе, хорош был (заброшенная шайба тому подтверждение). Остальные как-будто с бодуна вышли играть. Первое звено ни о чём. Ну и конечно защита "отличилась". Матисон и Каррье косячили всю игру.
Сен Луи зачем-то посадил на лавку Джекая после его забитого гола.
В общем, какое-то недоразумение сегодня вместо команды на лёд вышло...
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, крупный шрифт у продолжающих сезон:
Капризов 15 (4+11)
ДОРОФЕЕВ 11 (9+2)
БАРБАШЁВ 9 (3+6)
ДЕМИДОВ 7 (2+5)
Подколзин 6 (3+3)
Кучеров 6(1+5)
Тарасенко 5 (2+3)
Сергачёв 5 (0+5)
НИЧУШКИН 3 (1+2)
СВЕЧНИКОВ 3 (1+2)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Юров 3 (1+2)
Болеем за наших, наблюдаем пополнения!

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь будут пополнения только в КС27!
Кагов
Следующий раз напечатай стату действующих игроков , близких к 100 очкам КС
Владимир Бредихин
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
...
12. Тарасенко 78 (51+27)
...
15. Панарин 64 (23+41)
...
17. СВЕЧНИКОВ 51(24+27)
...
20. НИЧУШКИН 42(27+15)
21. БАРБАШЁВ 42(14+28)
Молодец, Иван, в следующей игре надо парочку забить!
