Форвард Финляндии Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы в первом матче турнира с Германией
Теуво Терявяйнен пропустит остаток ЧМ по хоккею из-за травмы.
Нападающий сборной Финляндии Теуво Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы.
Форвард, представляющий «Чикаго», получил повреждение в первом матче турнира против команды Германии (3:1).
Терявяйнена в составе финской сборной заменит нападающий Эмиль Эрхольц.
«Досадная ситуация. От имени всей команды желаем Теуво скорейшего выздоровления и удачи», – сказал генеральный менеджер команды Йере Лехтинен.
Опубликовал: Никита Надёжин
потеря потерь...
