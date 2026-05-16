Форвард Финляндии Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы в первом матче турнира с Германией

Теуво Терявяйнен пропустит остаток ЧМ по хоккею из-за травмы.

Нападающий сборной Финляндии Теуво Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы.

Форвард, представляющий «Чикаго », получил повреждение в первом матче турнира против команды Германии (3:1).

Терявяйнена в составе финской сборной заменит нападающий Эмиль Эрхольц.

«Досадная ситуация. От имени всей команды желаем Теуво скорейшего выздоровления и удачи», – сказал генеральный менеджер команды Йере Лехтинен.