  • «Капризов – не игрок на 17 млн долларов. Для команды это неправильно, когда один получает 750 тысяч долларов, а другой – 17 млн». Мерли о форварде «Миннесоты»
Бывший нападающий клубов НХЛ Мэтт Мерли критически оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова на фоне зарплаты хоккеиста в 17 миллионов долларов в год.

Новый контракт россиянина начнет действовать со следующего сезона. В этом сезоне его кэпхит составил 9 миллионов долларов в год. «Уайлд» проиграли «Колорадо» (1-4) в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Капризов подписал контракт с зарплатой 17 миллионов долларов за сезон. Но никто в лиге не должен столько зарабатывать. Для команды это неправильно, когда один хоккеист получает 750 тысяч долларов, а другой – 17 миллионов. Мы никогда не видели, чтобы кто-то зарабатывал столько.

У Капризова один бросок по воротам в четвертом матче серии, ни одного – в пятом. Шайба была у него на крюке в овертайме, чтобы выиграть этот матч, но его передача оказалась неточной. Это не игрок на 17 миллионов долларов», – сказал Мэтт Мерли в подкасте Spittin’ Chiclets.

«Думаю, он сыграл довольно хорошо. Кирилл сделал много хороших вещей. Поэтому нельзя сказать, что он был незаметен. Но я согласен, что 17 миллионов долларов – это очень большая сумма», – добавил экс-форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт.

Капризов набрал 15 (4+11) очков в 11 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Миннесота» собрала банду топ-игроков – но против «Колорадо» этого не хватило

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports Yahoo
Если логика рассуждения сводится
тупо к "самая большая зп = самый лучший игрок в лиге", то конечно возникнут вопросы. Если рассматривать вопрос глубже, то всё становится понятнее

Лучший ли игрок лиги Капризов? Нет. Один из лучших? Да

Почему у него такая огромная зп? Потому что удачно, в нужное время и в нужном месте, выходил на рынок свободных агентов (пусть и теоретически)

Переплата ли такой контракт? Возможно, но ненамного. Если учитывать весь контекст (историю Миннесоты и положение команды в иерархии НХЛ), то можно сказать, что даже вообще нет

Что за астрономическая сумма в 17 млн? Ну так потолок растёт, за 10 лет он вырос более чем на 40% и будет продолжать расти, тут вообще вопросов к Капризову не может быть.

Будут ли еще такие контракты? Конечно будут, Макдэвид/Селебрини через год другой не удивлюсь если подпишутся под 20 млн.

17 млн убивают платёжку/не может столько занимать один человек?
Ну как бы не убивают и вполне может. В сезоне 26/27 контракт Капризова займёт чуть больше 16% платёжки команды, в сезоне 27/28 уже ровно 15%. Овечкин в свой первый год своего нового контракта занимал почти 17% платёжки, Макдэвид почти 16%. В общем не впервой такое видеть

P.S. Претензии к игре чисто тролльские. Почему вспомнили 4 и 5 игру, а 3-ую где Капризов был первой звездой нет. В любом матче
у любого хоккеиста можно найти неточности, да и Колорадо в любом случае же были фаворитами
Рамиль Кизимов
В кое-то веке полностью адекватный комментарий, спасибо. Надоели уже эти рассказчики что прямо в эту секунду Пупкин сыграл лучше, значит надо ему отдать не меньше, ну детский сад же.
Рамиль Кизимов
если сота на такие же деньги подпишет и хьюза, вот это и будет авария похлеще чем с паризе и суттером. а вот неадекватный контракт, это медбрат из дэдмонтона.
Такие теперь контракты в НХЛ. Не Капризов в этом виноват. Но играет он на уровне Болди, у которого контракт меньше. Другое дело - ожидания. А они всегда огромные в случае с Капризовым.
То есть, от Болди никто не требует яркой игры день за днем, матч за матчем на протяжении всего контракта, давления меньше. А контракт звезды всегда будет во всех заголовках. Особенно, в отсутствие трофеев.
Кириллу нужно не обращать внимания на это и сфокусироваться на своей игре. У него все ещё есть время достичь всех своих целей.
ЭЮЯ
Тут важно учитывать вклад игрока в результаты команды. Имхо, Капризов для Минессоты больше, чем Макдевид для Эдмонтона. И больше, чем Маккиннон для Колорадо
ЭЮЯ
сфокусироваться только на своей игре он мог бы, если б не жадничал и подписался на 12-13 мн, оставив 4-5 мн на товарищей по команде помотивированней и посильнее. а теперь - с контрактом в 17 - на его игре будут концентрироваться всей лигой и всем журналистским и прочими сообществами вокруг - а ему придется концентрироваться на давлении, которое в связи с этим всегда будет присутствовать.
Если бы такой потолок, как сейчас , был в 2007-2008, как сейчас , уверен, Сиду и Овечкину дали бы больше 20млн
Александр Колосов
На 13 лет врядли))
ЭЮЯ
Да запросто. Они разрывали лигу своей игрой, и были лицом франшизы
> Для команды это неправильно, когда один получает 750 тысяч долларов, а другой – 17 млн.

Что значит не правильно? Вы вроде всю жизнь в капитализме живёте, а рассуждаете как коммунисты.
Если уж объективно подходить, то 17 млн. - это только в следующем сезоне, по нему и судите тогда.
Petr North
Комментарий скрыт
Если столько заплатили , значит стоит , это уже свершившийся факт . А кто по итогу выиграет , игрок или команда , посмотрим в конце действия контракта. Когда Овечкин подписывал своё 13 летнее соглашение , кто то говорил , что это будет худшим контрактом за всю историю всех североамериканских лиг , и что Леонсис сделал огромную ошибку. А в итоге оказалось , что это кража века
Vladimir2017
"кто то говорил"
Кто конкретно?
Vir_Cotto
https://www.sports.ru/hockey/1079811482.html
Это претензия к профсоюзу игроков же, которые соглашение составляли по зарплатам, я правильно понимаю?
Ну дали бы ему меньше - он бы свалил. Выиграла бы от этого Миннесота, вопрос. Этот господин знает ответ на этот вопрос? Хорошо рассуждать, когда ты решения не принимаешь.
Сейчас наполучаю минусов, но с этим экспертом согласен. Капризов вообще не впечатлил. Маккинон может на ровном месте на скорости уйти от двух человек и создать момент. От Капризова я обострений почти не увидел. При этом получает на 5 млн больше Маккинона или Макдэвида.
sticky fingers
У него 9м, у Маков 12+ .. сохрани коммент на год
sticky fingers
А ещё так-то Мак может с метра не попасть в пустые ворота в финале Олимпиады, а Капризов в ОТ Олимпиады забивает победный.
Мерли тормоз. Простых вещей не понимает. Года через 3 суперстары будут подписываться на 20 в год и выше. Кирилл с 17 будет выглядеть вполне адекватно. Капризов, подписывая контракт, мыслил с горизонтом 9 лет.
Во-вторых, дефицит. Например, Вашингтону позарез нужна новая звезда. И денег под кепкой полно. Но даже если бы Кэпс были готовы платить Капризову 18-19 или Панарину 12, таких игроков практически невозможно приобрести на рынке. Поэтому такие цены.
