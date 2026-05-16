«Капризов – не игрок на 17 млн долларов. Для команды это неправильно, когда один получает 750 тысяч долларов, а другой – 17 млн». Мерли о форварде «Миннесоты»
Бывший нападающий клубов НХЛ Мэтт Мерли критически оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова на фоне зарплаты хоккеиста в 17 миллионов долларов в год.
Новый контракт россиянина начнет действовать со следующего сезона. В этом сезоне его кэпхит составил 9 миллионов долларов в год. «Уайлд» проиграли «Колорадо» (1-4) в серии второго раунда Кубка Стэнли.
«Капризов подписал контракт с зарплатой 17 миллионов долларов за сезон. Но никто в лиге не должен столько зарабатывать. Для команды это неправильно, когда один хоккеист получает 750 тысяч долларов, а другой – 17 миллионов. Мы никогда не видели, чтобы кто-то зарабатывал столько.
У Капризова один бросок по воротам в четвертом матче серии, ни одного – в пятом. Шайба была у него на крюке в овертайме, чтобы выиграть этот матч, но его передача оказалась неточной. Это не игрок на 17 миллионов долларов», – сказал Мэтт Мерли в подкасте Spittin’ Chiclets.
«Думаю, он сыграл довольно хорошо. Кирилл сделал много хороших вещей. Поэтому нельзя сказать, что он был незаметен. Но я согласен, что 17 миллионов долларов – это очень большая сумма», – добавил экс-форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт.
Капризов набрал 15 (4+11) очков в 11 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
«Миннесота» собрала банду топ-игроков – но против «Колорадо» этого не хватило
тупо к "самая большая зп = самый лучший игрок в лиге", то конечно возникнут вопросы. Если рассматривать вопрос глубже, то всё становится понятнее
Лучший ли игрок лиги Капризов? Нет. Один из лучших? Да
Почему у него такая огромная зп? Потому что удачно, в нужное время и в нужном месте, выходил на рынок свободных агентов (пусть и теоретически)
Переплата ли такой контракт? Возможно, но ненамного. Если учитывать весь контекст (историю Миннесоты и положение команды в иерархии НХЛ), то можно сказать, что даже вообще нет
Что за астрономическая сумма в 17 млн? Ну так потолок растёт, за 10 лет он вырос более чем на 40% и будет продолжать расти, тут вообще вопросов к Капризову не может быть.
Будут ли еще такие контракты? Конечно будут, Макдэвид/Селебрини через год другой не удивлюсь если подпишутся под 20 млн.
17 млн убивают платёжку/не может столько занимать один человек?
Ну как бы не убивают и вполне может. В сезоне 26/27 контракт Капризова займёт чуть больше 16% платёжки команды, в сезоне 27/28 уже ровно 15%. Овечкин в свой первый год своего нового контракта занимал почти 17% платёжки, Макдэвид почти 16%. В общем не впервой такое видеть
P.S. Претензии к игре чисто тролльские. Почему вспомнили 4 и 5 игру, а 3-ую где Капризов был первой звездой нет. В любом матче
у любого хоккеиста можно найти неточности, да и Колорадо в любом случае же были фаворитами
То есть, от Болди никто не требует яркой игры день за днем, матч за матчем на протяжении всего контракта, давления меньше. А контракт звезды всегда будет во всех заголовках. Особенно, в отсутствие трофеев.
Кириллу нужно не обращать внимания на это и сфокусироваться на своей игре. У него все ещё есть время достичь всех своих целей.
Что значит не правильно? Вы вроде всю жизнь в капитализме живёте, а рассуждаете как коммунисты.
Кто конкретно?
Во-вторых, дефицит. Например, Вашингтону позарез нужна новая звезда. И денег под кепкой полно. Но даже если бы Кэпс были готовы платить Капризову 18-19 или Панарину 12, таких игроков практически невозможно приобрести на рынке. Поэтому такие цены.