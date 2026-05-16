«Капризов – не игрок на 17 млн долларов. Для команды это неправильно, когда один получает 750 тысяч долларов, а другой – 17 млн». Мерли о форварде «Миннесоты»

Мэтт Мерли: Капризов не игрок на 17 млн долларов.

Бывший нападающий клубов НХЛ Мэтт Мерли критически оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова на фоне зарплаты хоккеиста в 17 миллионов долларов в год.

Новый контракт россиянина начнет действовать со следующего сезона. В этом сезоне его кэпхит составил 9 миллионов долларов в год. «Уайлд» проиграли «Колорадо » (1-4) в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Капризов подписал контракт с зарплатой 17 миллионов долларов за сезон. Но никто в лиге не должен столько зарабатывать. Для команды это неправильно, когда один хоккеист получает 750 тысяч долларов, а другой – 17 миллионов. Мы никогда не видели, чтобы кто-то зарабатывал столько.

У Капризова один бросок по воротам в четвертом матче серии, ни одного – в пятом. Шайба была у него на крюке в овертайме, чтобы выиграть этот матч, но его передача оказалась неточной. Это не игрок на 17 миллионов долларов», – сказал Мэтт Мерли в подкасте Spittin’ Chiclets.

«Думаю, он сыграл довольно хорошо. Кирилл сделал много хороших вещей. Поэтому нельзя сказать, что он был незаметен. Но я согласен, что 17 миллионов долларов – это очень большая сумма», – добавил экс-форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт.

Капризов набрал 15 (4+11) очков в 11 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

