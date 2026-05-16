У «Локомотива» чуть больше шансов, но не удивлюсь, если «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина. Билялов против Исаева – это великолепная дуэль». Губерниев о финале
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-1).
«Если команды будут использовать свои сильные стороны… Многое зависит от игры вратарей.
Во втором матче Тимур Билялов переиграл Даниила Исаева, у «Ак Барса» все залетало. «Локомотив» – команда, которая очень лихо использует свои сильные стороны: блестящая игра защитников, фланги работают здорово, может напирать. «Ак Барс» с этим не справился вчера.
Но не думаю, что серия так быстро закончится. Мне кажется, «Ак Барс» еще поборется. Опять же многое будет зависеть от игры вратарей. Билялов против Исаева – это великолепная дуэль.
Счет пока счет 2-1 в серии. Игра равная. Явного преимущества нет ни у кого.
Может, «Локомотив» выглядит собраннее, поопытнее, с учетом того, что команда третий год играет в финале и в прошлом году выиграла, пусть и с другим тренером.
Считаю, у «Локомотива» чуть больше шансов. Но не удивлюсь, если «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина.
Казанская команда очень сильно прибавила, очень сильно. Если она будет способная прибавить еще, тогда почему и нет?» – сказал Дмитрий Губерниев.