  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У «Локомотива» чуть больше шансов, но не удивлюсь, если «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина. Билялов против Исаева – это великолепная дуэль». Губерниев о финале
5

У «Локомотива» чуть больше шансов, но не удивлюсь, если «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина. Билялов против Исаева – это великолепная дуэль». Губерниев о финале

Дмитрий Губерниев оценил шансы «Локомотива» и «Ак Барса» на Кубок Гагарина.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-1).

«Если команды будут использовать свои сильные стороны… Многое зависит от игры вратарей.

Во втором матче Тимур Билялов переиграл Даниила Исаева, у «Ак Барса» все залетало. «Локомотив» – команда, которая очень лихо использует свои сильные стороны: блестящая игра защитников, фланги работают здорово, может напирать. «Ак Барс» с этим не справился вчера.

Но не думаю, что серия так быстро закончится. Мне кажется, «Ак Барс» еще поборется. Опять же многое будет зависеть от игры вратарей. Билялов против Исаева – это великолепная дуэль.

Счет пока счет 2-1 в серии. Игра равная. Явного преимущества нет ни у кого.

Может, «Локомотив» выглядит собраннее, поопытнее, с учетом того, что команда третий год играет в финале и в прошлом году выиграла, пусть и с другим тренером.

Считаю, у «Локомотива» чуть больше шансов. Но не удивлюсь, если «Ак Барс» выиграет Кубок Гагарина.

Казанская команда очень сильно прибавила, очень сильно. Если она будет способная прибавить еще, тогда почему и нет?» – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoТимур Билялов
logoЛокомотив
logoДаниил Исаев
logoАк Барс
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После удара веслом по антресольке уже ничего не удивляет.
шел бы лучше биатлон комментировать, специалист...
При всем уважении к Билялову стоит заметить, что вратарская линия у АК Барса из-за него заметно уступает Локо. Исаев при всех его недостатках намного стабильнее Билялова. Пока у Казани не будет топ-вратаря кубок им не светит.
Какими-то штампованными общими словами вещает то ли гребец, то ли баскетболист, то ли популяризатор биатлона и неудавшийся президент ФЛГР.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
24 минуты назад
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет
сегодня, 10:11
Разин, Гатиятулин и Виктор Козлов – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
сегодня, 09:41
Готье играл в Кубке Стэнли с переломами отростков двух позвонков. Форвард «Анахайма» набрал 4+8 в 12 матчах
сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
11 минут назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
12 минут назад
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
44 минуты назад
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
58 минут назад
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Рекомендуем