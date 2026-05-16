«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
Матвей Гридин недоступен для обмена из «Калгари».
«Калгари» готовы обменять практически любого игрока из состава команды, сообщил Daily Faceoff.
Отмечается, что канадский клуб «открыт для обмена любых хоккеистов, кроме вратаря Дастина Вульфа, нападающих Матвея Гридина и Мэтта Коронато, а также защитника Зейна Пареха».
Одним из главных кандидатов на обмен считается нападающий Блэйк Коулмэн.
Добавим, что в каждом из следующих трех сезонов «Флэймс» имеют по два выбора в первом раунде драфте НХЛ.
В этом сезоне «Калгари» не вышел в плей-офф, заняв 14-е место в таблице Западной конференции. Команда тренера Райана Хаски набрала 77 очков в 82 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
