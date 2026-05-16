«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха

Матвей Гридин недоступен для обмена из «Калгари».

«Калгари » готовы обменять практически любого игрока из состава команды, сообщил Daily Faceoff.

Отмечается, что канадский клуб «открыт для обмена любых хоккеистов, кроме вратаря Дастина Вульфа , нападающих Матвея Гридина и Мэтта Коронато , а также защитника Зейна Пареха».

Одним из главных кандидатов на обмен считается нападающий Блэйк Коулмэн.

Добавим, что в каждом из следующих трех сезонов «Флэймс» имеют по два выбора в первом раунде драфте НХЛ.

В этом сезоне «Калгари» не вышел в плей-офф, заняв 14-е место в таблице Западной конференции. Команда тренера Райана Хаски набрала 77 очков в 82 матчах.