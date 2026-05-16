  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха
0

«Калгари» готов рассмотреть обмен любого игрока команды, кроме Гридина, Вульфа, Коронато и Пареха

Матвей Гридин недоступен для обмена из «Калгари».

«Калгари» готовы обменять практически любого игрока из состава команды, сообщил Daily Faceoff.

Отмечается, что канадский клуб «открыт для обмена любых хоккеистов, кроме вратаря Дастина Вульфа, нападающих Матвея Гридина и Мэтта Коронато, а также защитника Зейна Пареха».

Одним из главных кандидатов на обмен считается нападающий Блэйк Коулмэн.

Добавим, что в каждом из следующих трех сезонов «Флэймс» имеют по два выбора в первом раунде драфте НХЛ.

В этом сезоне «Калгари» не вышел в плей-офф, заняв 14-е место в таблице Западной конференции. Команда тренера Райана Хаски набрала 77 очков в 82 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
logoКалгари
logoМатвей Гридин
logoМэтт Коронато
logoДастин Вульф
logoЗэйн Парех
logoНХЛ
logoвозможные переходы
logoБлэйк Коулмэн

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Надо коулмена обратно в тампу забирать, с удержание от Калгари.
Ответoberkorn
Надо коулмена обратно в тампу забирать, с удержание от Калгари.
Не, всех кого возвращали играли ниже своего уровня, постарели, возможно. Нужна новая кровь, такие как Гонсалвеш, Джеймс, Ржддиш и ряд других. А то что Огоньки хотят оставить молодых перспективных это хорошо.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
23 минуты назад
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
36 минут назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
48 минут назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:30
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о ЧМ: «Не буду следить, там нет интересных мне команд. Остается надеяться, что следующий президент ИИХФ вернет Россию – решение давно напрашивается»
8 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
сегодня, 12:43
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
сегодня, 12:42
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Рекомендуем