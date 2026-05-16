  • 34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
Максим Кицын перешел в «Калугу».

«Калуга» объявила о подписании контракта с 34-летним нападающим Максимом Кицыным.

15 мая стало известно, что «Калуга» вступила в Olimpbet ВХЛ и сыграет в лиге в следующем сезоне.

В этом сезоне Кицын выступал за «Молот». Он набрал 32 (21+11) очка в 59 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 6 играх.

В общей сложности Кицын провел на данный момент 556 матчей в ВХЛ с учетом плей-офф и записал на свой счет 429 (225+204) очков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ВХЛ
Он был в золотой молодежке 2011 года, вместе с Кузнецовым, Тарасенко и Панариным. До НХЛ не дорос, в КХЛ не сложилось, но стал легендой ВХЛ , что тоже неплохо.
ОтветАлександр Баутин
Не то что был. Он забил тогда больше всех в нашей сборной
ОтветАлександр Баутин
Панарин тогда даже близко не котировался так, как Кицын, так что его упоминание бессмысленно .Да, его голы в финале мы помним, но в контексте того турнира главные звезды были Тарасенко, Кузнецов и Кицын
Максу не повезло, одаренный,
не ленивый, но! в плане карьеры и хорошо и плохо, играл, играл хорошо где пригодился. Пеплом голову посыпать не стоит.
Он уезжал же в Лос Анжелес ,но не срослось, как у многих!
Ого, в Калуге ледовый появился? И вообще, про Ладу сегодня читал что они даже в ВХЛ могут не сыграть, Торпедо собирается закрывать фарм из-за возросших в два раза расходов, а эти решили в хоккей поиграть.
