34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф
Максим Кицын перешел в «Калугу».
«Калуга» объявила о подписании контракта с 34-летним нападающим Максимом Кицыным.
15 мая стало известно, что «Калуга» вступила в Olimpbet ВХЛ и сыграет в лиге в следующем сезоне.
В этом сезоне Кицын выступал за «Молот». Он набрал 32 (21+11) очка в 59 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 6 играх.
В общей сложности Кицын провел на данный момент 556 матчей в ВХЛ с учетом плей-офф и записал на свой счет 429 (225+204) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ВХЛ
не ленивый, но! в плане карьеры и хорошо и плохо, играл, играл хорошо где пригодился. Пеплом голову посыпать не стоит.