34-летний Кицын стал первым новичком вступившей в ВХЛ «Калуги». Форвард сыграл 556 матчей в лиге с учетом плей-офф

Максим Кицын перешел в «Калугу».

«Калуга» объявила о подписании контракта с 34-летним нападающим Максимом Кицыным .

15 мая стало известно , что «Калуга» вступила в Olimpbet ВХЛ и сыграет в лиге в следующем сезоне.

В этом сезоне Кицын выступал за «Молот ». Он набрал 32 (21+11) очка в 59 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 6 играх.

В общей сложности Кицын провел на данный момент 556 матчей в ВХЛ с учетом плей-офф и записал на свой счет 429 (225+204) очков.