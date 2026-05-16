Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Брать канадских, американских тренеров из «Золотой шайбы» – это перебор. Пусть ребята поиграются. Деньги вваливают, а о перспективе никто не думает»

Владимир Плющев о Гордоне: если брать тренеров из «Золотой шайбы» – перебор.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Скотта Гордона в «Трактор ».

В прошлом сезоне американский специалист работал в главной юниорской лиге США (USHL).

– «Трактор» сейчас объявил о назначении нового тренера Скотта Гордона. Как это решение оцениваете, учитывая опыт Бенуа Гру?

– Люди живут сегодняшним днем, их вдолгую не интересует, поэтому все надеются на стариков Хоттабычей, которые приедут: «Барин к нам приедет, барин нас рассудит». Но что-то не получается.

Точно так же, как не получилось у предшественника в «Тракторе», точно так же, как не получилось у Буше в «Авангарде», ну и у многих других.

Челябинск – хорошая школа с традициями, с историей своей, с хоккейной культурой, она много дала российскому хоккею, советскому хоккею.

Вообще очень ярких интересных ребят, которые все защищали цвета сборной СССР и притом не просто защищали, а выигрывали. И канадские профессионалы ощутили мастерство челябинцев на своем горбу.

Поэтому когда хватаются вот так вот... Я комментировать это не хочу, пускай ребята еще поиграются.

Вопрос в другом: кто-то за эти вещи должен спросить в конце концов. В спорт вваливают колоссальные деньги, а о перспективе вот сейчас никто не думает.

– Буше и Гру хотя бы тренировали в НХЛ и АХЛ перед приходом сюда. А Скотт Гордон – из еще более низшей лиги.

– Что лишний раз говорить о том, что оценивать эти совершенно непрофессиональные поступки? Это их дело.

Руководители уровня президентов клубов должны видеть все это дело на перспективу. Если они хотят заниматься командой, и если они хотят видеть команду сильной и интересной, чтобы болельщики болели неистово не просто потому, что они челябинцы, а потому, что это команда их, которая создана из недр челябинского хоккея.

Думаю, что это уровень мышления: «Давайте сегодня и сейчас, а завтра хоть потоп». Но что-то не получается сегодня. Не думаю, что получится на следующий год.

А вообще, конечно, если брать из «Золотой шайбы» канадских, американских или шведских тренеров – это уже действительно, наверное, перебор, – сказал Владимир Плющев.