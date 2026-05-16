«Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
«Сент-Луис» по ходу сезона не обменял Роберта Томаса в «Миннесоту».
«Миннесота» по ходу этого сезона предпринимала попытку заполучить нападающего «Сент-Луиса» Роберта Томаса.
По информации The Athletic, «Уайлд» перед дедлайном переходов в рамках части сделки были готовы отдать голкипера Йеспера Валльстедта и нападающего Данилу Юрова.
«Блюз» ответили отказом.
Отмечается, что генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин в межсезонье вновь постарается приобрести Томаса, который является другом детства Куинна Хьюза.
Контракт Томаса с зарплатой 8,125 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31. Форвард набрал 64 (25+39) очка в 64 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии