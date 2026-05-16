  • «Миннесота» до дедлайна предлагала Юрова и Валльстедта за Томаса. «Сент-Луис» отказал
«Сент-Луис» по ходу сезона не обменял Роберта Томаса в «Миннесоту».

«Миннесота» по ходу этого сезона предпринимала попытку заполучить нападающего «Сент-Луиса» Роберта Томаса.

По информации The Athletic, «Уайлд» перед дедлайном переходов в рамках части сделки были готовы отдать голкипера Йеспера Валльстедта и нападающего Данилу Юрова.

«Блюз» ответили отказом.

Отмечается, что генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин в межсезонье вновь постарается приобрести Томаса, который является другом детства Куинна Хьюза.

Контракт Томаса с зарплатой 8,125 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31. Форвард набрал 64 (25+39) очка в 64 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Плей-офф показал, что Валльстедт очень крутой кипер, и в следующий раз Миннесота будет менять Густафсона
Ответmantruck
Гуса проблема обменять, 3 года он может уйти только по своему желанию. И он его высказал, как минимум следующий год - он планирует конкурировать за место.
ну за Томаса этого мало конечно, Блюз его на уровне Болди ценят, я думаю. Так что тут ворох пиков нужен, если Минька не хочет отдавать кого-то серьезного.
ОтветKaiki
А Вальстедт это типа несерьёзно?
ОтветЗомби-дитя
В сравнении с Томасом, нет. Валльстед, конечно, отличный вара, но у них Хофер есть. А если бы Томаса отдали, то кто бы игру делал? Он системообразующий игрок
В ближайшей перспективе Валльстедт с Юровым более ценные активы на мой взгляд. По Юрову конечно были сомнения, но в плей-офф он выглядел очень достойно для новичка.
