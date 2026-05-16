Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»

Сидни Кросби высказался о капитанстве Макклина Селебрини в сборной Канады.

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби ответил на вопрос относительно капитанства 19-летнего форварда Макклина Селебрини после победы над командой Швеции (5:3) в матче ЧМ-2026.

– Вы много лет являлись капитаном сборной Канады. Но на этом чемпионате мира вы получили нашивку с буквой «А», а капитаном стал Макклин Селебрини. Как он справился с обязанностями капитана в первом матче?

– Макклин стал капитаном до того, как я решил сыграть на турнире.

Я получил капитанскую нашивку [в «Питтсбурге»], когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него.

Мне помогали многие опытные игроки. Я рад за него. Думаю, он будет прогрессировать и останется капитаном надолго. Я буду рад ему помочь.

– Вы впервые играли с Селебрини в прошлом году на чемпионате мира. С тех пор он выступил на Олимпиаде, провел первый сезон в НХЛ со 100 очками.

– У него потрясающий сезон. Вы видели его игру на Олимпиаде и то, чего он добился в НХЛ .

Он продолжает расти, совершенствуется, что многое говорит о его трудолюбии и любви к хоккею.

Макклин хочет стать лучше, поэтому добивается отличных результатов, – сказал Сидни Кросби.