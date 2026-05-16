Кросби о капитанстве Селебрини: «Я получил нашивку, когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него. Буду рад помочь. Макклин останется капитаном надолго, думаю»
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби ответил на вопрос относительно капитанства 19-летнего форварда Макклина Селебрини после победы над командой Швеции (5:3) в матче ЧМ-2026.
– Вы много лет являлись капитаном сборной Канады. Но на этом чемпионате мира вы получили нашивку с буквой «А», а капитаном стал Макклин Селебрини. Как он справился с обязанностями капитана в первом матче?
– Макклин стал капитаном до того, как я решил сыграть на турнире.
Я получил капитанскую нашивку [в «Питтсбурге»], когда мне было 19 или 20 лет. Понимаю, насколько это важно для него.
Мне помогали многие опытные игроки. Я рад за него. Думаю, он будет прогрессировать и останется капитаном надолго. Я буду рад ему помочь.
– Вы впервые играли с Селебрини в прошлом году на чемпионате мира. С тех пор он выступил на Олимпиаде, провел первый сезон в НХЛ со 100 очками.
– У него потрясающий сезон. Вы видели его игру на Олимпиаде и то, чего он добился в НХЛ.
Он продолжает расти, совершенствуется, что многое говорит о его трудолюбии и любви к хоккею.
Макклин хочет стать лучше, поэтому добивается отличных результатов, – сказал Сидни Кросби.
