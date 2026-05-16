Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
Кубок Первого канала в 2026 году может пройти в Москве.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
«Нынешний год посвящен 80-летию хоккея, и я думаю, что Кубок Первого канала мы, скорее всего, проведем в Москве. Учитывая, что это родина многих команд, игравших в первом чемпионате страны», – сказал Курбатов.
Предыдущий турнир проходил в Новосибирске. В прошлый раз Кубок Первого канала в Москве был проведен в 2022 году.
22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
