  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»
12

Кубок Первого канала в 2026-м может пройти в Москве, сообщил гендиректор ФХР Курбатов: «Нынешний год посвящен 80-летию хоккея»

Кубок Первого канала в 2026 году может пройти в Москве.

Кубок Первого канала в 2026 году может пройти в Москве.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

«Нынешний год посвящен 80-летию хоккея, и я думаю, что Кубок Первого канала мы, скорее всего, проведем в Москве. Учитывая, что это родина многих команд, игравших в первом чемпионате страны», – сказал Курбатов.

Предыдущий турнир проходил в Новосибирске. В прошлый раз Кубок Первого канала в Москве был проведен в 2022 году.

22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoКубок Первого канала
Дмитрий Курбатов
ТАСС
logoКХЛ
logoФХР
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Звучит очень торжественно, и пафосно А по факту приедут Белорусы, Казахи и Киргизы?
Ответ Ромарио163
Звучит очень торжественно, и пафосно А по факту приедут Белорусы, Казахи и Киргизы?
Узбекистан можно пригласить.
Ответ Ромарио163
Звучит очень торжественно, и пафосно А по факту приедут Белорусы, Казахи и Киргизы?
Со всеми ещё предстоят сложные переговоры. Возможно в турнире примут участие четыре сборных России. Просто добавят разные цифры после названия.
Можно было и пропустить разок. Никто бы, кроме, Ротенберга, не заметил
Нафиг он нужен вообще в таком формате!
Не надоело уже в Москве это проводить?
Кому нужен этот кубок кроме сыночки-корзиночки корешей президента?
80 летия хоккея ??????????????
Отличное 80ти летие
Грозные белорусы, самобытные казахи
Для регионов это норм, проводите в условном Челябинске, Перми, Тольятти и так далее
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
3 минуты назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
15 минут назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
44 минуты назад
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет
сегодня, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
31 минуту назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
32 минуты назад
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Рекомендуем