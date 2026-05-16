Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»
Кирилл Капризов: думаю, что Куинн Хьюз хочет остаться в «Миннесоте».
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов считает, что защитник Куинн Хьюз хочет остаться в клубе.
Срок действующего соглашения игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Хьюз перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» 13 декабря 2025 года. С 1 июля хоккеист может продлить контракт с «Уайлд».
Американец заявил, что открыт к подписанию договор с «Миннесотой».
«Думаю, что Куинн хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь. И он нам тоже очень нужен. Куинн – один из лучших хоккеистов в лиге, может быть, даже лучший, судя по его игре», – заявил Кирилл Капризов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
8 комментариев
Так сам Кирилл заруинил своим контрактов будущее Миннесоты, а контракт Хьюза добьет чуть выдохнувший клуб.
Зато в отпуск будут уходить пораньше, уже в середине апреля.
Ну почему же. Потолок подняли и уверен ещё будут поднимать не раз до конца карьеры Капризова. Через несколько лет контракт Капризова уже не будет выглядеть так пугающе :)
Ну будет Сутер и Паризе ver. 2.0 ,тогда выглядело ,что Флетчер расчитывал на результат в ближайшие годы здесь и сейчас как говорится, тут ситуация выглядит практически точь в точь. Учитывая ,что сейчас на западе еще подключаются клубы с отличным ростером.Не верю ,что даже в финал конференции выйдут хоть раз за 8 лет.
Похожая ситуация, но разница в том что Капризов /Хьюз на голову выше Паризе / Сутера
Ну Капризов и Хьюз всё-таки значительно сильнее Сутера и Паризе. А ведь есть ещё мегакрутые Болди и Фабер. Да и игра Юрова в концовке сезона внушает осторожный оптимизм. В ближайшие годы все должно быть хорошо. А что потом ... сложно прогнозировать. Паризе и Сутер всё-таки сильно сдали с возрастом, не факт что Капризов и Хьюз также "сбавят обороты".
