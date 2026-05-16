Кирилл Капризов: «Хьюз хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь, думаю. Куинн – один из лучших хоккеистов в НХЛ, может, даже лучший»

Кирилл Капризов: думаю, что Куинн Хьюз хочет остаться в «Миннесоте».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов считает, что защитник Куинн Хьюз хочет остаться в клубе.

Срок действующего соглашения игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Хьюз перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» 13 декабря 2025 года. С 1 июля хоккеист может продлить контракт с «Уайлд».

Американец заявил , что открыт к подписанию договор с «Миннесотой».

«Думаю, что Куинн хочет играть в «Миннесоте» и остаться здесь. И он нам тоже очень нужен. Куинн – один из лучших хоккеистов в лиге, может быть, даже лучший, судя по его игре», – заявил Кирилл Капризов .