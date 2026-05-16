  • «Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
Максим Комтуа может перейти в «Спартак» из «Динамо».

«Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Динамо» Максима Комтуа.

Клубы ведут переговоры, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Ранее главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев рассказал о желании расстаться с канадским форвардом.

Контракт «Динамо» и Комтуа рассчитан до 31 мая.

В этом сезоне он набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В 3 играх плей-офф результативными баллами не отметился.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
А не заинтересован ли Спартак в новом руководстве?
Милитриса Кирбитьевна
Чтобы что?
Комтуа Заводной Боец, как РАДУЛОВ в Локомотиве, не плохо бы было.
Сергей
Два медведя в одной берлоге не уживутся.
В рабство Комтуа решил поддаться в Спартак? ;))
Serh08
В чем рабство?
Придётся переобуваться: такие игроки бесят, когда играешь против них, но радуют, когда играют в твоей команде :)
Отличная идея
На перевоспитание
Зачем Динамо Комтуа, они потом на рынке отказов шлак наберут, типо Галеева или Слепышева.
если перейдёт , то матчи Спартак Динамо будут ещё интереснее....
Ну здесь видимо вопрос именно денег, а так в принципе игрок верхних троек, да и под кожу сопернику может залезть когда надо...тем более если обменяют выгодно Кина в конюшню (вроде как Абрамова хотят нам за него отдать), вполне может нам сгодится этот "игрочёк" )))
Ну зачем всякий неадекватный шлак?!
