«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры
Максим Комтуа может перейти в «Спартак» из «Динамо».
Клубы ведут переговоры, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.
Ранее главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев рассказал о желании расстаться с канадским форвардом.
Контракт «Динамо» и Комтуа рассчитан до 31 мая.
В этом сезоне он набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В 3 играх плей-офф результативными баллами не отметился.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
На перевоспитание