«Спартак» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Комтуа. Клубы ведут переговоры

Максим Комтуа может перейти в «Спартак» из «Динамо».

«Спартак » заинтересован в приобретении нападающего «Динамо» Максима Комтуа . Клубы ведут переговоры, об этом сообщил журналист Михаил Зислис. Ранее главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев рассказал о желании расстаться с канадским форвардом. Контракт «Динамо » и Комтуа рассчитан до 31 мая. В этом сезоне он набрал 34 (19+15) очка в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В 3 играх плей-офф результативными баллами не отметился.