Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»

Агент Пилипенко: не вижу смысла оставаться в «Авангарде».

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Кирилла Пилипенко , поделился мыслями относительно будущего хоккеиста.

Ранее стало известно , что «Сибирь» и «Амур» заинтересованы в форварде.

– Появляется информация, что Пилипенко интересуются такие клубы, как «Нефтехимик», «Сибирь», «Амур». Это соответствует действительности?

– На самом деле вариантов много. Интерес к Кириллу большой.

– В «Авангарде» он уже не останется?

– В руководстве «Авангарда » хотят видеть Кирилла в команде, но я не вижу смысла оставаться там, если они продолжат играть в тот же хоккей при этом же тренере.

У них не получается использовать лучшие качества Пилипенко. Парень может отдать передачу через две клюшки, а вынужден бегать, играть в силовую и выбрасывать шайбу.

Переход в «Авангард» – это не было желание игрока. У нас тогда были другие варианты. Но в «Северстали» тогда приняли решение продать его именно в Омск.

– При выборе команды будете обращать внимание на стиль игры, на тренера?

– Сто процентов. Да, мы выбираем команду, где он будет именно играть, – сказал Александр Черных.

Пилипенко начал этот сезон в «Северстали», проведя 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрав 8 (6+2) очков.

В «Авангарде» нападающий сыграл 13 игр в регулярном чемпионате и забил один гол. В плей-офф он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.