30

Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Кирилла Пилипенко, поделился мыслями относительно будущего хоккеиста.

Ранее стало известно, что «Сибирь» и «Амур» заинтересованы в форварде.

– Появляется информация, что Пилипенко интересуются такие клубы, как «Нефтехимик», «Сибирь», «Амур». Это соответствует действительности?

– На самом деле вариантов много. Интерес к Кириллу большой.

– В «Авангарде» он уже не останется?

– В руководстве «Авангарда» хотят видеть Кирилла в команде, но я не вижу смысла оставаться там, если они продолжат играть в тот же хоккей при этом же тренере.

У них не получается использовать лучшие качества Пилипенко. Парень может отдать передачу через две клюшки, а вынужден бегать, играть в силовую и выбрасывать шайбу.

Переход в «Авангард» – это не было желание игрока. У нас тогда были другие варианты. Но в «Северстали» тогда приняли решение продать его именно в Омск.

– При выборе команды будете обращать внимание на стиль игры, на тренера?

– Сто процентов. Да, мы выбираем команду, где он будет именно играть, – сказал Александр Черных.

Пилипенко начал этот сезон в «Северстали», проведя 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрав 8 (6+2) очков.

В «Авангарде» нападающий сыграл 13 игр в регулярном чемпионате и забил один гол. В плей-офф он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Лучшие качества Пилипенко: играть на чистом льду в регулярном чемпионате. Хоккеист не для плей-офф.
Ну он довольно сильно сдал даже в последний сезон в севе. Понятно, что там травма была, но мне кажется дело не только в ней
Бедненький, бегать заставляют. Окулов бегает, Прохоркин бегает, а этому не по чину стараться
Вообще непонятно зачем он нужен был Авангарду. В упор не понимал куда его и зачем
Ну Окулова же реанимировали. Стал наверное лучшим приобретением Авангарда за последние два сезона. Может надеялись что и с Пилепенко получится, вдруг выстрелит. Но тут ещё от желания самого хоккеиста зависит. Окулов взял себя в руки. А Пилипенко либо не смог, либо не захотел. Хотя талант безусловно есть
Скорее всего не хотел, да и попал уже под конец сезона
Видишь ли, тут и пишут, что переход не был желанием игрока
Это чудо даже из Северстали за лень выкинули 😁
так первый, пошёл!
В Металлург, там может получиться. А может и нет
так таких техничных гномиков в избытке - таскать рояль некому))
Долженкова в довесок, он здоровый, пусть таскает
Может конечно, даже через пять клюшек. Вопрос только, сколько раз из десяти таких попыток это приведет к потере и голу в свои.
Ну если Пиля не хочет работать, а хочет чилить на чистом льду - попутный ветерок, как говориться. В плей-офф, когда выходил - работал, вопросов к этому нет. Если клуб хочет оставлять игрока, значит видит какие то перспективы именно в использовании его лучших качеств, о которых и поет агент.
Но НСА - тут игроку решать.
"...Парень может отдать передачу через две клюшки, а вынужден бегать, играть в силовую и выбрасывать шайбу..."
Был у нас уже один такой, любитель пофинтить на чистом льду. Ткачёв его фамилия. И передачи он через несколько клюшек отдавал. И сам забивал голы. Только тоже в силовую не хотел играть. И шайбы не хотел выбрасывать. Чем всё закончилось, хорошо известно.
