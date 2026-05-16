Агент Черных: «Авангард» хочет видеть Пилипенко, но не вижу смысла оставаться, если продолжат играть в тот же хоккей при этом тренере. Парень вынужден бегать и выбрасывать шайбу»
Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Кирилла Пилипенко, поделился мыслями относительно будущего хоккеиста.
Ранее стало известно, что «Сибирь» и «Амур» заинтересованы в форварде.
– Появляется информация, что Пилипенко интересуются такие клубы, как «Нефтехимик», «Сибирь», «Амур». Это соответствует действительности?
– На самом деле вариантов много. Интерес к Кириллу большой.
– В «Авангарде» он уже не останется?
– В руководстве «Авангарда» хотят видеть Кирилла в команде, но я не вижу смысла оставаться там, если они продолжат играть в тот же хоккей при этом же тренере.
У них не получается использовать лучшие качества Пилипенко. Парень может отдать передачу через две клюшки, а вынужден бегать, играть в силовую и выбрасывать шайбу.
Переход в «Авангард» – это не было желание игрока. У нас тогда были другие варианты. Но в «Северстали» тогда приняли решение продать его именно в Омск.
– При выборе команды будете обращать внимание на стиль игры, на тренера?
– Сто процентов. Да, мы выбираем команду, где он будет именно играть, – сказал Александр Черных.
Пилипенко начал этот сезон в «Северстали», проведя 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрав 8 (6+2) очков.
В «Авангарде» нападающий сыграл 13 игр в регулярном чемпионате и забил один гол. В плей-офф он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
Видишь ли, тут и пишут, что переход не был желанием игрока
Но НСА - тут игроку решать.
Был у нас уже один такой, любитель пофинтить на чистом льду. Ткачёв его фамилия. И передачи он через несколько клюшек отдавал. И сам забивал голы. Только тоже в силовую не хотел играть. И шайбы не хотел выбрасывать. Чем всё закончилось, хорошо известно.