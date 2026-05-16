Форвард «Амура» Ли о самых сильных легионерах в КХЛ: «От игры Ремпала много зависит, мотор «Салавата», системообразующий. Выделил бы Маклауда – впечатляет работоспособность»
«По моему мнению, самый сильный – Шелдон Ремпал в «Салавате». Он такой мотор команды, системообразующий. От его игры очень много зависит.
Я бы еще выделил Майкла Маклауда в «Авангарде». Впечатляет его работоспособность. Несмотря на свой рост, он очень мобильный. Он еще и хорош на вбрасываниях. Это так же важно, как в баскетболе выигрывать подборы.
Тут сразу можно придумать какую-то комбинацию. Вот этих двух нападающих выделил бы», – сказал Олег Ли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Ремпал конечно топовый для КХЛ. но и деньги получает заслуженные
