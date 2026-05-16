Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»

Владимир Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: судьи дают карт-бланш.

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев высказался об арбитраже в финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-1 после трех игр).

– Потасовки во втором матче – это плюс или минус для финала Кубка Гагарина?

– По-моему, судейский комитет у нас ввел много новшеств, поэтому, судя по всему, дается какой-то карт-бланш на все эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей, но зрителей привлекает мастерство игроков, а не эти стычки. Немножко грязновато, немножко провокационно, грубо говоря, не всегда это смотрится, тем более что каждый человек, который разбирается в нюансах хоккея, видит, кто зачинщик и для чего всё это делается.

Болельщики, конечно, всегда стоят на стороне своей команды, права она или не права – неважно, главное – не трогайте наших, наши самые лучшие.

Но здесь вопрос в другом: хоккей – это не потасовки, тем более в плей-офф. Хоккей – это спектакль, это мастерство. А эти зрелища, я не думаю, что они украшают игру. Когда стенка на стенку, друг друга полоскают по матушке, брызгают слюной и так далее.

Это не совсем хорошо смотрится. Но тем не менее многие комментаторы в том числе считают, что это часть хоккея. Это не очень хорошая часть хоккея. Еще раз говорю, что без нее игра в любом случае смотрелась бы неплохо, – сказал Плющев.

