  Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»
Плющев о потасовках в финале Кубка Гагарина: «Судьями дается какой-то карт-бланш на эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей. Но такие зрелища не украшают игру»

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев высказался об арбитраже в финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-1 после трех игр). 

– Потасовки во втором матче – это плюс или минус для финала Кубка Гагарина?

– По-моему, судейский комитет у нас ввел много новшеств, поэтому, судя по всему, дается какой-то карт-бланш на все эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей, но зрителей привлекает мастерство игроков, а не эти стычки. Немножко грязновато, немножко провокационно, грубо говоря, не всегда это смотрится, тем более что каждый человек, который разбирается в нюансах хоккея, видит, кто зачинщик и для чего всё это делается.

Болельщики, конечно, всегда стоят на стороне своей команды, права она или не права – неважно, главное – не трогайте наших, наши самые лучшие.

Но здесь вопрос в другом: хоккей – это не потасовки, тем более в плей-офф. Хоккей – это спектакль, это мастерство. А эти зрелища, я не думаю, что они украшают игру. Когда стенка на стенку, друг друга полоскают по матушке, брызгают слюной и так далее.

Это не совсем хорошо смотрится. Но тем не менее многие комментаторы в том числе считают, что это часть хоккея. Это не очень хорошая часть хоккея. Еще раз говорю, что без нее игра в любом случае смотрелась бы неплохо, – сказал Плющев. 

Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Татар-Информ»
Товарищ Плющев, я честно не знаю, что происходит с хоккеем, куда он катится и так далее, но одно могу сказать точно, я фанат футбола, и раньше смотрел хоккей от случая к случаю. А последние года три-четыре, я смотрю хоккея больше футбола, я блин даже подписку оформил, чтобы его смотреть. Да я хочу, что футбольный Спартак дал пару десятков лямов хоккейному и те могли подписать классных хоккеистов, чтобы побороться за кубок Гагарина… так что, не знаю что там и как должно украшать игру, а мне нравится
Выпишите ему 3d очки
Так керлинг смотри Плющев... Ужас.. это Хоккей!!!баба есть баба.
драки в хоккее - дикость, которую надо искоренить
Драки да, но не потасовки. Драки в хоккее, на мой взгляд, во всяком случае, в большей степени являются элементом того самого «спектакля», игры на публику, а не хоккея. Что до потасовок, это эмоции. В пылу жесткой битвы в плей-офф от этого никуда не деться
