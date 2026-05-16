Карпухин об 1:4 от «Локомотива»: «У «Ак Барса» мало что получалось. Но никакого перелома в серии точно нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о поражении от «Локомотива» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Ключевой момент матча, на твой взгляд?
– Даже не знаю, сложно сказать. Вообще мало что получалось. Сам себе задаю вопрос, почему так сложилось, и пока не могу найти ответ. Сейчас нужно отдохнуть, спокойно с холодной головой разобрать ошибки и готовиться к следующему матчу.
– Как остановить Паника? Ему 35 лет, а он и борется, и провоцирует, и такие голы забивает.
– Да, гол получился курьезный. Молодец, что бьется и старается. Возраст у него серьезный, но он не уступает. Но нам нужно думать не только о Панике – мы играем против «Локомотива». Нужно понимать, как переиграть именно команду, а не отдельных игроков.
– Есть мнение, что в серии наступил перелом.
– Нет, я так не считаю. Это только третья игра. Конечно, проигрывать в финале всегда неприятно и обидно, но точно никакого перелома нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди, – сказал Карпухин.
