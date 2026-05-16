Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»

Джек Родуолд о Жаровском: Юрай Слафковски в 18 лет был похож на него.

Форвард «Салавата Юлаева » Джек Родуолд сравнил своего одноклубника Александра Жаровского с нападающим «Монреаля» Юраем Слафковски .

19-летний нападающий уфимцев набрал 42 (16+26) очка в 59 играх в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ. В 10 играх плей-офф добавил 2 (0+2) балла.

– В этом сезоне многие молодые ребята проявили себя. Но кто больше всего тебя удивил?

– Жаровский провел довольно впечатляющий сезон. Если посмотреть на его возраст и на то, на что он способен, это действительно поражает. Это круто.

Знаешь, когда я играл в Финляндии, за мою команду (ТПС в сезоне-2021/22 – Спортс) выступал Юрай Слафковски – еще один парень, задрафтованный «Монреалем». Мы играли в одном звене, причем еще до того, как «Канадиенс» выбрали его. Он напоминает мне Жаровского. Сейчас я смотрю, что Юрай делает в плей-офф НХЛ в форме «Монреаля», и играю с другим проспектом «Канадиенс», вижу, насколько он талантлив… Это, пожалуй, впечатляет меня больше всего.

- Мне больше всего запомнилась игра Слафковски на этой и на предыдущей Олимпиадах. Было удивительно, что настолько молодой игрок смог добиться такого успеха на таком крупном турнире всего в… 20 лет, кажется?

– Нет, ему было 18 на Олимпийских играх в Пекине. На тех Играх не было хоккеистов НХЛ, и все же Словакия выиграла бронзу, а Слафковски стал лучшим бомбардиром турнира.

Да даже на последних Олимпийских играх в Италии он забивал важные голы и приносил пользу своей сборной. Так что это напомнило мне, насколько хорош Слафковски был в 18 лет. Ты при этом играешь с Жаровским, когда тому всего 18-19, и видишь, насколько впечатляющие вещи он делает. Ты просто не можешь в это поверить. Особенно когда тебе 32 (смеется).

– Жаровского очень ждут в «Монреале». Как думаешь, может ли он стать железным игроком основы «Канадиенс»?

– Думаю, да. На мой взгляд, он определенно сможет заиграть в НХЛ. Но у него остается еще один год для развития в этой лиге. Думаю, прямо сейчас КХЛ – очень хорошее место для него.

Знаешь, «Канадиенс» сейчас – очень интересная команда, за которой увлекательно наблюдать. У «Монреаля» много очень молодых хоккеистов, с которыми заключены долгосрочные контракты, и они строят действительно очень сильную команду. Жаровский сможет хорошо себя проявить и впишется в команду, сможет закрепиться в составе. И за «Канадиенс» будет очень интересно наблюдать, – сказал Родуолд.