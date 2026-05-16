  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»
7

Родуолд о Жаровском: «18-летний Слафковски напоминает мне его. Александр сможет заиграть в НХЛ, вписаться в состав «Монреаля». Сейчас это интересная команда»

Джек Родуолд о Жаровском: Юрай Слафковски в 18 лет был похож на него.

Форвард «Салавата Юлаева» Джек Родуолд сравнил своего одноклубника Александра Жаровского с нападающим «Монреаля» Юраем Слафковски

19-летний нападающий уфимцев набрал 42 (16+26) очка в 59 играх в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ. В 10 играх плей-офф добавил 2 (0+2) балла. 

– В этом сезоне многие молодые ребята проявили себя. Но кто больше всего тебя удивил?

– Жаровский провел довольно впечатляющий сезон. Если посмотреть на его возраст и на то, на что он способен, это действительно поражает. Это круто.

Знаешь, когда я играл в Финляндии, за мою команду (ТПС в сезоне-2021/22 – Спортс) выступал Юрай Слафковски – еще один парень, задрафтованный «Монреалем». Мы играли в одном звене, причем еще до того, как «Канадиенс» выбрали его. Он напоминает мне Жаровского. Сейчас я смотрю, что Юрай делает в плей-офф НХЛ в форме «Монреаля», и играю с другим проспектом «Канадиенс», вижу, насколько он талантлив… Это, пожалуй, впечатляет меня больше всего.

- Мне больше всего запомнилась игра Слафковски на этой и на предыдущей Олимпиадах. Было удивительно, что настолько молодой игрок смог добиться такого успеха на таком крупном турнире всего в… 20 лет, кажется?

– Нет, ему было 18 на Олимпийских играх в Пекине. На тех Играх не было хоккеистов НХЛ, и все же Словакия выиграла бронзу, а Слафковски стал лучшим бомбардиром турнира.

Да даже на последних Олимпийских играх в Италии он забивал важные голы и приносил пользу своей сборной. Так что это напомнило мне, насколько хорош Слафковски был в 18 лет. Ты при этом играешь с Жаровским, когда тому всего 18-19, и видишь, насколько впечатляющие вещи он делает. Ты просто не можешь в это поверить. Особенно когда тебе 32 (смеется).

– Жаровского очень ждут в «Монреале». Как думаешь, может ли он стать железным игроком основы «Канадиенс»?

– Думаю, да. На мой взгляд, он определенно сможет заиграть в НХЛ. Но у него остается еще один год для развития в этой лиге. Думаю, прямо сейчас КХЛ – очень хорошее место для него.

Знаешь, «Канадиенс» сейчас – очень интересная команда, за которой увлекательно наблюдать. У «Монреаля» много очень молодых хоккеистов, с которыми заключены долгосрочные контракты, и они строят действительно очень сильную команду. Жаровский сможет хорошо себя проявить и впишется в команду, сможет закрепиться в составе. И за «Канадиенс» будет очень интересно наблюдать, – сказал Родуолд.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoСалават Юлаев
чемпионат Финляндии
logoМонреаль
logoДжек Родуолд
logoЮрай Слафковски
logoАлександр Жаровский
logoТПС
logoНХЛ
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Словакии по хоккею
logoЧемпионат.com
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По моему мнению, Жарковский обладает более изощренным игровым интеллектом. Задатки элитного игрока есть. Вне всяких сомнений. Главное, чтобы разные обстоятельства и психология не сбили с пути.
Жаровскому очень нужно добавлять в физике, а так руки его просто бомбические
Пусть сначала доедет до Монреаля через сезон в Кхл, там и можно будет смотреть, если его ещё Хьюз раньше не обменяет.
Ответ утиный пляжик
Пусть сначала доедет до Монреаля через сезон в Кхл, там и можно будет смотреть, если его ещё Хьюз раньше не обменяет.
Есть предпосылки к этому?
Ответ вперёд спартак
Есть предпосылки к этому?
ну его активно предлагали Сент Луису в этом сезоне, если не ошибаюсь
Но тоже думаю что скорее всего обмен будет на более опытного игрока
АК барс - Локомотив, встречаются ДВЕ самые лучшие и сильные клубы КХЛ. Физическая сила двух команд на сегодняшний день самая лучшая !!! У Салавата одни только лилипуты.... Как моська против СЛОНА будет играть ??? Ринатик Баширов дай пожалуйста ОТВЕТ ?!!!!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Жаровский о «Салавате»: «С легионерами общаюсь на английском – это хорошая практика. По-французски знаю только «бонжур», «месье» и другие простые слова»
30 апреля, 06:24
Жаровский о том, что его задрафтовал «Монреаль»: «Особенное чувство, когда выбирает такая организация. Понимаешь, что в будущем есть возможность заиграть в НХЛ»
28 апреля, 10:56
Девин Броссо: «Жаровский очень умен на льду, не боится силовой игры. Его мастерство – на уровне НХЛ. Алекс стремится учиться и усердно работает каждый день»
26 апреля, 10:39
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
3 минуты назад
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
16 минут назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
28 минут назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
57 минут назад
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
44 минуты назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
45 минут назад
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Рекомендуем