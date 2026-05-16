Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»

Вячеслав Фетисов: Овечкин должен играть следующий сезон в «Вашингтоне».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин должен продолжить карьеру в НХЛ.

40-летний россиянин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд). С учетом плей-офф – 1006 голов, рекордом в этом зачете владеет Уэйн Гретцки (1016).

– Овечкин прилетел в Россию и здесь примет решение о том, будет ли продолжать карьеру в «Вашингтоне» или вернется в «Динамо». Как считаете, возвращение Александра в московский клуб стало бы плюсом для КХЛ?

– Мое мнение - Овечкин должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить этот вечный рекорд, а потом уже по самочувствию. Мне кажется, ему здесь будет тяжелее играть, чем там.

Самая главная цель будет в НХЛ. Да, цель непростая, но она достижима, по моему мнению. И Саше я тоже его высказывал. Теперь ему принимать решение, что дальше. Играть он должен еще сезон в «Вашингтоне», - сказал Фетисов.