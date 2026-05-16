  • Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»
Фетисов о будущем Овечкина: «Должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить вечный рекорд Гретцки, а потом по самочувствию. В России ему будет тяжелее, чем там»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин должен продолжить карьеру в НХЛ. 

40-летний россиянин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд). С учетом плей-офф – 1006 голов, рекордом в этом зачете владеет Уэйн Гретцки (1016). 

– Овечкин прилетел в Россию и здесь примет решение о том, будет ли продолжать карьеру в «Вашингтоне» или вернется в «Динамо». Как считаете, возвращение Александра в московский клуб стало бы плюсом для КХЛ?

 – Мое мнение - Овечкин должен играть следующий сезон в «Вашингтоне», побить этот вечный рекорд, а потом уже по самочувствию. Мне кажется, ему здесь будет тяжелее играть, чем там.

Самая главная цель будет в НХЛ. Да, цель непростая, но она достижима, по моему мнению. И Саше я тоже его высказывал. Теперь ему принимать решение, что дальше. Играть он должен еще сезон в «Вашингтоне», - сказал Фетисов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Вряд ли 2800 очков наберёт Саня
Ничего он тебе не должен. И никто тебе ничего не должен, говорилка. Твой удел - рассказывать как тебе неинтересен очередной турнир (любой), и как ты не будешь его смотреть.
я думаю Михалыч без него разберётся
Не понимаю, а зачем Овечкину играть здесь? Может объявить о завершении карьеры и все. Откуда эта навязчивая идея, что надо обязательно заканчивать карьеру в России?
слава, тебе он ничего не должен.
Все что хотел, побил
Остальное лирика
с чеговы решили что лн побил все что хотел? может он хотел больше всех за сезон забить, ср за игру, и т.д
Столько сразу советчиков появилось…
Матч ТВ в тегах есть, а источник не указан 💁‍♂️
Славик, подумай о будущем страны, раз ты там где-то у руля крутишься. Овечкин без твоих советов разберётся
Сначала в РС был вечный рекорд, теперь тут. Для меня рекорды это голы в РС и голы в ПО. Голы в РС+ПО это просто цифра, статистика
а очки, передачи для вас нет? как рекорды
Ты понимаешь о чем речь? Я про глупое соединение голов в РС и ПО
