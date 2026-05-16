Карандин о судействе в КХЛ: «В НХЛ драки и грязь всегда оставляли в регулярке, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас – провокации, драчки, зацепы. Арбитраж иногда это и поощряет»

Юрий Карандин о судействе в плей-офф: арбитры поощряют грязь, а должны очищать.

Бывший арбитр Юрий Карандин подверг критике судейство в Кубке Гагарина.

– Посмотрите на НХЛ – там драки и грязь всегда оставляли в регулярном чемпионате, в плей-офф все решало чистое мастерство.

У нас почему-то все наоборот. Гладкий чемпионат был почище, а в плей-офф хоккей стал совсем грязным. Посмотрите, как Казань играет на «пятачке» Ярославля – постоянные провокации, зацепы, драчки. Точно так же действовал и сам «Локомотив » – в сериях с «Авангардом » и «Салаватом Юлаевым».

Тут явная методическая ошибка. Судьи должны максимально очистить хоккей в плей-офф, чтобы игроки могли показать свои лучшие качества, расти. А у нас арбитраж, наоборот, грязную игру не просто прощает, а иногда и поощряет.

Кстати, та же картина – в плей-офф ВХЛ.

– Какая картина?

– Посмотрел полуфинальную серию «Югры» и «Нефтяника ». Альметьевск стал точной копией Казани, на «пятачке» и в углах делал все, что хотел.

«Югра» – быстрая и техничная команда, но в такой грязноватой игре она просто растерялась. Наверное, только в седьмой встрече серии арбитры смогли установить на льду порядок.

Посмотрите, каким чистым и интересным стал хоккей в НХЛ . Откройте протоколы матчей розыгрыша Кубка Стэнли, обычно там – два-три-четыре удаления за всю игру. А теперь загляните в протоколы плей-офф КХЛ или ВХЛ – парад обоюдных штрафов, грубость, драчки..

Честно говоря, с опасением жду финала ВХЛ «Югра» – «Химик». Надеюсь, судьи сделают все возможное, чтобы избежать скандалов и сделать хоккей чистым, – сказал Карандин.