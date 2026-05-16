  Тарасенко о будущем: «Абсолютно точно хотел бы остаться в «Миннесоте». Было приятно ощущать, что меня здесь ценят»
Тарасенко о будущем: «Абсолютно точно хотел бы остаться в «Миннесоте». Было приятно ощущать, что меня здесь ценят»

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сказал, что хотел бы продлить контракт с клубом. 

34-летний россиянин отыграл первый сезон за «Уайлд». Он набрал 47 (23+24) очков в 75 играх в регулярном чемпионате при полезности «минус 11». В 11 играх в плей-офф добавил 5 (2+3) баллов при полезности «+2». 

Летом нападающий может стать неограниченно свободным агентом. Его кэпхит по текущему контракту составляет 4,75 миллиона долларов. 

«Абсолютно точно хотел бы остаться в команде. Я и моя семья очень благодарны жителям Миннесоты и клубу. Нам здесь комфортно. 

Переход прошел настолько плавно, насколько только можно. Здесь много хороших людей, нам помогали на каждом шагу. Было приятно ощущать, что меня здесь ценят», – сказал Тарасенко. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Мне кажется 3 летний контракт на 4 млн был бы вполне обоснован.
Не догадался про контракт Капризова пошутить, как Цукарелло и Фолиньо (( Наверное потому что молод ещё по сравнению с ними?
отношение к игрокам в Миннесоте на самом высоком уровне, очень хочется видеть команду в ближайшем будущем в финале кубка
