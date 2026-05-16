Лунделль о 1-м матче Баркова на ЧМ после пропуска сезона НХЛ: «Он выглядел великолепно. Это тот самый Барки, которого мы видели раньше»

Антон Лунделль о возвращении Баркова на лед: он выглядел великолепно.

Форвард сборной Финляндии Антон Лунделль высказался о возвращении на лед своего одноклубника по «Флориде» Александра Баркова .

Капитан «Пантерс» принял участие в первом матче ЧМ 2026 по хоккею против Германии (3:1), сыграв в официальном матче впервые с июня прошлого года.

Текущий сезон НХЛ он пропустил из-за операции на связках колена. «Флорида » не вышла в плей-офф и лишилась возможности защищать чемпионский титул.

В игре с немцами Барков сделал голевую передачу Лунделлю, трижды бросил в створ ворот и выиграл 8 из 11 вбрасываний (72,7%) за 18:01 игрового времени.

«Он выглядел великолепно, был сильным и быстрым. Это тот самый Барки, которого мы видели раньше. Он всегда способен нас удивить, и мы все рады видеть его на льду», – сказал Лунделль.