  • ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария победила Латвию, Словения выиграла у Чехии, Канада разгромила Италию, Финляндия обыграла Венгрию
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария победила Латвию, Словения выиграла у Чехии, Канада разгромила Италию, Финляндия обыграла Венгрию

В Швейцарии продолжается ЧМ-2026 по хоккею.

Продолжается чемпионат мира по хоккею-2026. Турнир проходит в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

Великобритания проиграла Австрии (2:5), Канада разгромила Италию (6:0), Финляндия обыграла Венгрию (4:1), Швейцария победила Латвию (4:2), Словения выиграла у Чехии (3:2 ОТ). 

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
378 комментариев
Австрию с Англией обязательно нужно посмотреть, огонь матч столько лет его ждал!!!!
Ответ revol83
Играет сборная Великобритании, там есть хоккеисты из Уэльса и Шотландии в том числе
Ответ revol83
Это в футболе и в регби все четыре страны Великобритании играют отдельно, а в хоккее сборнвя Великобоитании.
Чехи начали первыми позорится на ЧМ?
Ответ Donbass
Самая слабая Сборная за последние годы !
Но , конечно позор , хоть и перебросали и моментов было больше - это не оправдание
Чехия уровня евротура набрали команду.
Ответ NoN
Пожалуй. О каком уровне чехов можно говорить, если самый звездный и статусный игрок это 40летний Червенка? Пастрняк в депрессии, бедный- после вылета Бостона из КС, переживает сильно ) , пофиг сборная ))
Не знал, что ЧМ по хоккею идёт. Случайно новость увидел.
Ответ SShumi
Неожиданно. Каждый год чемпионат мира по хоккею в мае.
Шок, сенсация, что можно увидеть лишь случайно из новостей.
Ответ NoN
патриотически настроенные граждане отчаянно пытаются показать, что чм им не интересный.
вот раньше же каждый май Россия играла и они знали, что каждый год в мае чм, а как Россию убрали для них прям такая сенсация, чм в мае? да быть такого не может.
забавные
За Сыров с детства 🤓😂
Зря они Бушара на олимпиаду не взяли. С такой то пушкой.
За Канаду и Швейцарию 👋👋👋
Ответ Александр Кудрявцев
что не так с Италией? почему геополитики со спортса обиделись на Италию? )
Ответ Vadim Vadim_1116553755
А что не так с Италией 🤨🤨🤨
Ну Чехия, конечно, исполнила. Так обфаршмачиться это надо уметь.
Словению поздравляю, это успешный успех и он может помочь остаться в элите на сезон
Ответ Гранитный камушек в груди
Можно и за плеей офф зацепиться
есть сенсация
Даааааа!!!! Словения!!!!
