Алексеев о «Локомотиве»: «Вся команда как семья, сила в этом. У «Ак Барса» все неприятные, никого выделять нельзя»
Форвард «Локомотива» Денис Алексеев высказался о победе команды над «Ак Барсом» (4:1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (2-1).
– Ключевой момент этого матча?
– Тяжело сказать. Наверное, что все нейтральные шайбы выигрывали.
– Можешь сказать, что где-то вы уже почувствовали, что некий перелом в серии наступил?
– Мы не смотрим на серию целиком, просто готовимся к следующему матчу. Он самый важный, его просто надо выигрывать.
– Кто самый неприятный у «Ак Барса»?
– Вся команда. В финале никого выделять нельзя, только команда играет.
– Как остановить Миллера?
– Наверное, никакого секрета нет, просто надо с ним поближе играть, не давать ему времени поднять голову.
– В чем сила «Локомотива»?
– Вся команда как семья, сила в этом, – сказал Алексеев.