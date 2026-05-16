Алексеев о «Локомотиве»: «Вся команда как семья, сила в этом. У «Ак Барса» все неприятные, никого выделять нельзя»

Денис Алексеев о «Локомотиве»: вся команда как семья, сила в этом.

Форвард «Локомотива» Денис Алексеев высказался о победе команды над «Ак Барсом » (4:1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (2-1).

– Ключевой момент этого матча?

– Тяжело сказать. Наверное, что все нейтральные шайбы выигрывали.

– Можешь сказать, что где-то вы уже почувствовали, что некий перелом в серии наступил?

– Мы не смотрим на серию целиком, просто готовимся к следующему матчу. Он самый важный, его просто надо выигрывать.

– Кто самый неприятный у «Ак Барса»?

– Вся команда. В финале никого выделять нельзя, только команда играет.

– Как остановить Миллера?

– Наверное, никакого секрета нет, просто надо с ним поближе играть, не давать ему времени поднять голову.

– В чем сила «Локомотива»?

– Вся команда как семья, сила в этом, – сказал Алексеев.

Теперь «Локомотив» – фаворит финала Кубка Гагарина?