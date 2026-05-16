  • «Эверетт» впервые стал чемпионом WHL, завершив плей-офф с результатом 16-2. Проспект «Сиэтла» Миеттинен признан MVP, фаворит драфта НХЛ-2027 Дюпон набрал 23 очка
«Эверетт» стал чемпионом Западной хоккейной лиги, обыграв в финале «Принс Альберт» (4-1, 7:2 в пятом матче). 

Американский клуб из штата Вашингтон впервые в своей истории выиграл титул в WHL и сыграет в Мемориальном кубке. «Эверетт» был основан в 2003 году и ранее дважды уступал в финале плей-офф. 

В этом году «Силвертипс» выиграли 16 из 18 матчей в плей-офф, ранее выбив «Портленд» (4-0), «Келоуну» (4-1) и «Пентиктон» (4-0). 

Самым ценным игроком завершившегося розыгрыша был признан 20-летний финский форвард Юлиус Миеттинен. Проспект «Сиэтла» набрал 27 (14+13) очков в 18 играх. 

В топ-4 лучших бомбардиров команды также вошли:

18-летний финский нападающий Матиас Ванханен (24 очка в 18 играх, 12+12), доступный для драфта НХЛ-2026;

16-летний канадский защитник Лэндон Дюпон, называющийся фаворитом драфта НХЛ-2027 (23 в 18, 5+18);

19-летний канадский форвард Картер Бир (22 в 18, 7+15), задрафтованный «Детройтом». 

«Китченер Рейнджерс» впервые с 2008 года стали чемпионами OHL, завершив плей-офф с результатом 16-2. Проспект «Тампы» О’Райлли признан MVP с 17+11 в 18 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт CHL
проспект Сиэтла звучит как новая станция метро в СПб xD
Надеюсь, Картер Бир хорошенько подготовится за лето и в октябре закрепится в основе, в Детройте, минуя АХЛ, как это прошлым летом сделал Эмитт Финни
Если все удачно сложится, Бир потенциально может занять место в топ 6 на левом краю!
