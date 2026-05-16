«Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»

«Вегас» высказался санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ.

«Вегас» опубликовал заявление в связи с решением НХЛ наказать клуб за нарушение политики в отношении СМИ.

Клуб из Невады лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026. Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.

«Осведомлены о заявлении НХЛ относительно послематчевой пресс-конференции после 6-й игры серии с «Анахаймом». Никаких других комментариев со стороны клуба не будет», – говорится в кратком заявлении.

15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4-2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Ранее журналист The Athletic Джесси Грейнджер сообщил, что Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции.

Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ.

Отмечается, что ранее лига уже выносила предупреждения в адрес клуба относительно соблюдения политики в отношении СМИ.

У «Вегаса » будет возможность обжаловать эти санкции в офисе комиссионера лиги Гэри Беттмэна.