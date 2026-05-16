  «Вегас» о санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ: «Осведомлены о заявлении лиги. Никаких других комментариев не будет»
«Вегас» высказался санкциях от НХЛ за нарушение политики в отношении СМИ.

«Вегас» опубликовал заявление в связи с решением НХЛ наказать клуб за нарушение политики в отношении СМИ.

Клуб из Невады лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026. Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.

«Осведомлены о заявлении НХЛ относительно послематчевой пресс-конференции после 6-й игры серии с «Анахаймом». Никаких других комментариев со стороны клуба не будет», – говорится в кратком заявлении. 

15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4-2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Ранее журналист The Athletic Джесси Грейнджер сообщил, что Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции.

Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ. 

Отмечается, что ранее лига уже выносила предупреждения в адрес клуба относительно соблюдения политики в отношении СМИ.

У «Вегаса» будет возможность обжаловать эти санкции в офисе комиссионера лиги Гэри Беттмэна. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Вегаса»
Разину на заметку, как Евсееву, что это коммерческое обязательство, спорт для болельщиков.
Если это обязательство где-то прописано.🧐
А Разин отказывался общаться?
По-моему он прессе материала дает больше чем 80% тренеров лиги вместе взятых
а почему клуб так поступил, в смысле не пустил в раздевалку? Какие-то причины есть или это каприз Тортса?
Других комментариев со стороны клуба не будет ☝️💁‍♂️
потому что Тортса травят американские смурфики, так же как Разина другие смурфики))))
вполне разумно, пытаются минимизировать ущерб. Вегасу сейчас надо сосредоточиться на финале конференции, а не устраивать разборки.
Пытаться добиться диалога манипулятивным путём - тупиковый путь. «У Вегаса будет возможность обжаловать решение в офисе Бэтмана». А принятие такого бескомпромиссного и дичайшего решения, на мой взгляд, в такой ответственный момент для клуба… Это удар по Вегасу с психологической точки зрения накануне ключевых игр. А также невозможность диалога уже в будущем, памятуя, опять же, об этой ситуации. Некорректно и мерзко всё это со стороны руководства лиги, и уверен, специально - в ключевой момент сезона и борьбы за чашку.
Серьезное наказание для такого проступка. Выбор на драфте забрали!
