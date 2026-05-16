Кубок Харламова. МХК «Спартак» обыграл «Локо» во 2-м матче и сравнял счет в финальной серии (1-1)
В МХЛ продолжается финальная серия плей-офф.
«Локо» уступил МХК «Спартак» (1:3) во втором матче финальной серии Кубка Харламова.
Финал
«Локо» – МХК «Спартак» – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 – 9 Быков (Савельев)
0:2 – 27 Филимонов (Гаврилов)
1:2 – 31 Котков (Елезов)
1:3 – 60 Кожушко, пустые ворота
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
