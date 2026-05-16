Кубок Чемпиона России. «Югра» победила «Химик» в 1-м матче финальной серии
Стартовала финальная серия Кубка Чемпиона России по хоккею.
«Югра» обыграла «Химик» (фарм-клуб «Спартака») в первом матче за Кубок Чемпиона России – 2:1.
С прошлого сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ считается чемпионом России.
ВХЛ
Кубок Чемпиона России
Финал
«Югра» – «Химик» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
0:1 – 31 Холодилин (Пашин, Буруянов), ГБ
1:1 – 37 Казаков (Теряев), ГБ
2:1 – 38 Маклозян, ГБ
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
