Илья Воробьев о Канаде на ЧМ-2026: «Они всегда фавориты. Приезжают получать удовольствие – никакой плиты давления. С ними жены и подруги – все весело и легко»

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьев высказался о составе сборной Канады на ЧМ-2026 по хоккею в Швейцарии. 

В первом матче на турнире канадцы обыграли сборную Швеции – 5:3. 

«Они всегда фавориты. У них неплохой состав - сплав молодости и опыта. У них много взрослых ребят, которые видели все на свете.

Они приезжают на чемпионат мира поиграть, получать удовольствие. У них нет никакой плиты давления. С ними приезжают их жены, подруги - все весело и легко», – сказал Воробьев. 

Кросби, Селебрини и Шайфли сыграют в 1-м звене Канады против Швеции в матче ЧМ-2026, Холлоуэй, О′Райлли и Виларди – во 2-м

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Ну, а что отпуск дело святое
А если им нужно выиграть ЧМ к примеру что бы войти в тройной золотой клуб, или в общем задачу ставят, то они приезжают в топовых составах и выигрывают его.
Так у Кленовых всегда. Приезжают знаковые личности, представительные люди по меркам лиги, и даже живые легенды, на официальный турнир,терявший как казалось одно время свою престижность и статусность(но это есть). И все же это ЧМ, где вручают ЗМ чемпиону. И за ТЗК туда едут.)
Но не покидает ощущение, что это для них что то вроде выездного Воркаута и тренировочных сессий перед сезоном барбекю и гольфа.)
При этом они не проводят месячные сборы и не говорят,что это дело государственной важности)
Просто дорабатывают сезон на расслабоне, главное чтобы без травм.)
