Илья Воробьев о Канаде на ЧМ-2026: «Они всегда фавориты. Приезжают получать удовольствие – никакой плиты давления. С ними жены и подруги – все весело и легко»
Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьев высказался о составе сборной Канады на ЧМ-2026 по хоккею в Швейцарии.
В первом матче на турнире канадцы обыграли сборную Швеции – 5:3.
«Они всегда фавориты. У них неплохой состав - сплав молодости и опыта. У них много взрослых ребят, которые видели все на свете.
Они приезжают на чемпионат мира поиграть, получать удовольствие. У них нет никакой плиты давления. С ними приезжают их жены, подруги - все весело и легко», – сказал Воробьев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Но не покидает ощущение, что это для них что то вроде выездного Воркаута и тренировочных сессий перед сезоном барбекю и гольфа.)