Илья Воробьев о Канаде на ЧМ-2026: «Они всегда фавориты. Приезжают получать удовольствие – никакой плиты давления. С ними жены и подруги – все весело и легко»

Илья Воробьев о Канаде на ЧМ: приезжают с женами, никакой плиты давления нет.

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьев высказался о составе сборной Канады на ЧМ-2026 по хоккею в Швейцарии.

В первом матче на турнире канадцы обыграли сборную Швеции – 5:3.

«Они всегда фавориты. У них неплохой состав - сплав молодости и опыта. У них много взрослых ребят, которые видели все на свете.

Они приезжают на чемпионат мира поиграть, получать удовольствие. У них нет никакой плиты давления. С ними приезжают их жены, подруги - все весело и легко», – сказал Воробьев.

