Кравчук о «Локомотиве»: «Нет Радулова – исчезает и Сурин. А вот Березкин уже стал независимой величиной. Интересный нападающий – под сборную!»

Игорь Кравчук: Березкин уже стал независимой величиной в «Локомотиве».

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом » (4:1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (2-1).

– Ключевой момент матча?

– В этой серии очень важно то, кто открывает счет. Обе команды стараются действовать от обороны, поэтому первый гол сразу позволяет играть более надежно, с запасом. Пока в серии тот, кто забивает первым, и выигрывает.

Думаю, что быстрый гол «Локомотива» многое определил. «Ак Барс» чуть занервничал, начал раскрываться – а пружине «Локомотива» только это и было нужно.

– Кого из игроков отметите?

– Весь плей-офф все по делу хвалят лидера «Локомотива» Александра Радулова , он действительно образец для подражания, возраст его не берет.

Но посмотрите, как рядом с Радуловым в атаке «Локомотива» вырос молодой Максим Березкин ! Крупный, быстрый форвард – с голевым чутьем.

Обратите внимание, вчера Радулов остался чуть в тени, что и понятно – в 40-летнем возрасте трудно провести 80 игр на одном уровне. Нет Радулова – сразу исчезает и молодой Сурин . А вот Березкин уже стал величиной независимой, самостоятельной.

Вчера именно Березкин забил первый гол, причем в большинстве, с которым у Ярославля так много проблем. Да и в серии с «Авангардом» он тоже забрасывал важные шайбы. Интересный нападающий – под сборную!

Вообще у «Локомотива» очень хорошо работает школа – и все время растут таланты. Еще один из них – Кирьянов, защитникам с ним тяжело, он уверенно толкается на «пятачке», ведет силовую борьбу.

Думаю, за счет подпитки молодой кровью Ярославль уже третий сезон играет в финале. И не устает! – сказал Кравчук.