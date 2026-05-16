  Кравчук о «Локомотиве»: «Нет Радулова – исчезает и Сурин. А вот Березкин уже стал независимой величиной. Интересный нападающий – под сборную!»
Кравчук о «Локомотиве»: «Нет Радулова – исчезает и Сурин. А вот Березкин уже стал независимой величиной. Интересный нападающий – под сборную!»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (2-1). 

– Ключевой момент матча?

– В этой серии очень важно то, кто открывает счет. Обе команды стараются действовать от обороны, поэтому первый гол сразу позволяет играть более надежно, с запасом. Пока в серии тот, кто забивает первым, и выигрывает.

Думаю, что быстрый гол «Локомотива» многое определил. «Ак Барс» чуть занервничал, начал раскрываться – а пружине «Локомотива» только это и было нужно. 

– Кого из игроков отметите?

– Весь плей-офф все по делу хвалят лидера «Локомотива» Александра Радулова, он действительно образец для подражания, возраст его не берет.

Но посмотрите, как рядом с Радуловым в атаке «Локомотива» вырос молодой Максим Березкин! Крупный, быстрый форвард – с голевым чутьем. 

Обратите внимание, вчера Радулов остался чуть в тени, что и понятно – в 40-летнем возрасте трудно провести 80 игр на одном уровне. Нет Радулова – сразу исчезает и молодой Сурин. А вот Березкин уже стал величиной независимой, самостоятельной.

Вчера именно Березкин забил первый гол, причем в большинстве, с которым у Ярославля так много проблем. Да и в серии с «Авангардом» он тоже забрасывал важные шайбы. Интересный нападающий – под сборную!

Вообще у «Локомотива» очень хорошо работает школа – и все время растут таланты. Еще один из них – Кирьянов, защитникам с ним тяжело, он уверенно толкается на «пятачке», ведет силовую борьбу.

Думаю, за счет подпитки молодой кровью Ярославль уже третий сезон играет в финале. И не устает! – сказал Кравчук. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Да хоккейная школа в Ярославле одна из лучших -не зря в основе играет больше полсостава местных и вот сейчас Локо в финале КХ играет со Спартаком -победив их в первом матче !
ОтветОгюст
Прямо сейчас, парни кто родился в Ярославле:Елесин, Черепанов, Исаев, Красковский, Николаев, Иванов. Те кто прошел всю вертикаль с детства в системе Локо:Березкин, Полунин, Каюмов, Рафиков. Чуть позже, но прошли систему Локо и выросли в мастеров:Кирьянов, Сурин, Мисюль. Ульев, который периодически играет из Рыбинска(Яр обл). В составе чемпионов были еще Бут, родившийся в Ярославле и Симашев из Костромы, но прошедший тоже всю вертикаль клуба. Хоть один клуб лиги может таким похвастаться? Саня Радулов монстр и мастерюга, он дал очень много чего этим парням, но говорить, что без него они не вырастут это тупость.
ОтветZa Локомотив
Да и Радулов провел пару сезонов в системе локо. Напару с Паршиним зажигали 1986 год
Березкин и без Радулова показывал хорошую игру.
Радулов это и есть КХЛ. хоккеист с которым она и ассоциируется и будет ассоциироваться еще очень долго. Это и его переход в расцвете карьеры в СЮ и "колхоз" и прочее. наверное если бы ИИ попросили нарисовать КХЛ в виде какого то игрока - им был бы Радулов. Это местным зоофилам на заметку с их дегенеративными обзывалками
ОтветChecker77
Я бы не сказал, что Радуловым единым. В истории КХЛ были и такие игроки как Мозякин, Ковальчук, Шипачев, Зарипов — не менее яркие страницы в истории этой лиги.
ОтветHaman
Да, это все имена! Но одно отличие, Радулов и в НХЛ поиграл неплохо, тут с ним только Ковальчук может сравнится.
Так Берёзкин и старше на 5 лет, 24 года уже, а всё молодой да ранний? Как раз и должен уже показывать уровень.
Проснулся специалист, Березкин уже давно тот кто он есть. Не будь его в Локо, возможно последние 2 финала играл бы Авангард.
Березкину пора в Эдмонтон.
под сборную, ахахахах.
