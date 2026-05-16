38-летний Ник Фолиньо пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Хотел бы получить чуть меньше, чем Капризов. Скажем, 16 млн в год». Форвард не уверен, продолжит ли карьеру
Форвард «Миннесоты» Ник Фолиньо ответил на вопрос о своем будущем.
38-летний нападающий перешел в «Уайлд» по ходу сезона, присоединившись к своему младшему брату Маркусу.
Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом. По текущему контракту его кэпхит составляет 4,5 миллиона долларов.
«Я хотел бы получить чуть меньше, чем Кирилл Капризов. Скажем, 16 миллионов [в год]», – пошутил Фолиньо, намекая на то, что в следующем сезоне в силу вступит рекордный для НХЛ контракт россиянина с кэпхитом 17 млн долларов.
Ник также сказал, что влился в коллектив и хотел бы остаться в команде. При этом он пока еще не определился с тем, будет ли в принципе продолжать играть.
В 54 играх в минувшей регулярке за «Чикаго» и «Миннесоту» Фолиньо набрал 15 (4+11) очков. В 11 играх в плей-офф за «Уайлд» добавил 3 (2+1) балла при полезности «+2».
Всего в регулярках лиги у него 1287 матчей и 612 (251+361) очков при 1024 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 79 игр и 30 (12+18) баллов.
А так, реально если подпишут на 1-2 ляма в год, то в целом будет нормально