38-летний Ник Фолиньо пошутил про новый контракт с «Миннесотой»: «Хотел бы получить чуть меньше, чем Капризов. Скажем, 16 млн в год». Форвард не уверен, продолжит ли карьеру

38-летний Ник Фолиньо пошутил насчет нового контракта с «Миннесотой».

Форвард «Миннесоты» Ник Фолиньо ответил на вопрос о своем будущем.

38-летний нападающий перешел в «Уайлд» по ходу сезона, присоединившись к своему младшему брату Маркусу.

Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом. По текущему контракту его кэпхит составляет 4,5 миллиона долларов.

«Я хотел бы получить чуть меньше, чем Кирилл Капризов . Скажем, 16 миллионов [в год]», – пошутил Фолиньо, намекая на то, что в следующем сезоне в силу вступит рекордный для НХЛ контракт россиянина с кэпхитом 17 млн долларов.

Ник также сказал, что влился в коллектив и хотел бы остаться в команде. При этом он пока еще не определился с тем, будет ли в принципе продолжать играть.

В 54 играх в минувшей регулярке за «Чикаго» и «Миннесоту» Фолиньо набрал 15 (4+11) очков. В 11 играх в плей-офф за «Уайлд» добавил 3 (2+1) балла при полезности «+2».

Всего в регулярках лиги у него 1287 матчей и 612 (251+361) очков при 1024 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 79 игр и 30 (12+18) баллов.