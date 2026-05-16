Кубок Будущего. Россия U20 обыграла сборную Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
Юниорская сборная России уступила молодежной сборной Беларуси (2:3 ОТ) на Кубке Будущего в Новосибирске, молодежная сборная России обыграла сборную Студенческой лиги (3:2).
Россия U18 – Беларусь U20 – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
0:1 – 10 Карабань (Фролов, Русаков)
0:2 – 12 Севко (Ламан, Кулаков)
1:2 – 37 Лузанов (Бадалов, Грошев)
2:2 – 51 Фролов (Булгаков)
2:3 – 64 Кулаков (Ламан)
Россия U20 – СХЛ – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
1:0 – 27 Ильин (Лиъматов)
1:1 – 39 Абитов (Хачатуров, Диль)
1:2 – 44 Абитов
2:2 – 53 Жаровский (Штырхунов, Суздорф)
3:2 – 56 Исаев (Архипов, Штырхунов), ГБ
Положение команд: Россия U20 – 4 очка (2 матча), Беларусь U20 – 4 (2), Россия U18 – 1 (2), СХЛ – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
