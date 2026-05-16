  Кубок Будущего. Россия U20 обыграла сборную Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме
Кубок Будущего. Россия U20 обыграла сборную Студенческой лиги, Россия U18 уступила Беларуси U20 в овертайме

В Новосибирске продолжается Кубок Будущего.

Юниорская сборная России уступила молодежной сборной Беларуси (2:3 ОТ) на Кубке Будущего в Новосибирске, молодежная сборная России обыграла сборную Студенческой лиги (3:2).

Россия U18 – Беларусь U20 – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

0:1 – 10 Карабань (Фролов, Русаков)

0:2 – 12 Севко (Ламан, Кулаков)

1:2 – 37 Лузанов (Бадалов, Грошев)

2:2 – 51 Фролов (Булгаков)

2:3 – 64 Кулаков (Ламан)

Россия U20 – СХЛ – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 27 Ильин (Лиъматов)

1:1 – 39 Абитов (Хачатуров, Диль)

1:2 – 44 Абитов

2:2 – 53 Жаровский (Штырхунов, Суздорф)

3:2 – 56 Исаев (Архипов, Штырхунов), ГБ

Положение команд: Россия U20 – 4 очка (2 матча), Беларусь U20 – 4 (2), Россия U18 – 1 (2), СХЛ – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кубок Будущего. Россия U20 разгромила Россию U18 – 6:0, Беларусь U20 забросила 7 шайб сборной Студенческой лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
отменили чистый гол СХЛ за три минуты до конца матча и сразу оставили пацанов 3х5, хороший турнирчик в лучших традициях суперсерий с Беларусью
