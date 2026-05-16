  • НХЛ лишила «Вегас» драфт-пика во 2-м раунде и оштрафовала Тортореллу на 100 тысяч долларов. Тренер отказался общаться со СМИ после выхода в финал Запада
НХЛ наложила санкции на «Вегас» и Джона Тортореллу за нарушение политики в отношении СМИ.

«Вегас» лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026. Главный тренер «Голден Найтс» Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.

15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4-2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Ранее журналист The Athletic Джесси Грейнджер сообщил, что Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции. Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ. 

Отмечается, что ранее лига уже выносила предупреждения в адрес клуба относительно соблюдения политики в отношении СМИ.

«Национальная хоккейная лига сегодня объявила, что в результате вопиющих нарушений правил освещения плей-офф Кубка Стэнли 2026 года в СМИ после 6-го матча второго раунда против «Анахайма», «Вегас» лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026.

Кроме того, главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.

Наложение этих санкций последовало за предыдущими предупреждениями в адрес клуба относительно соблюдения правил освещения в СМИ и других связанных с ними положений.  

«Вегасу» предоставлена ​​возможность обжаловать эти санкции в офисе комиссионера. Апелляция будет рассмотрена лично на следующей неделе в Нью-Йорке», – говорится в заявлении НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
ну штраф ладно то, но драфт пик это уже серьёзно
Игнор прессы дорого обходится.
а почему отказался? выиграли же, настроение должно было быть хорошим, чё бы и не пообщаться....
странно....
Мож там где-то сидит свой вегасский Перец, который считает, что СМИ кругом только что и делают - только плетут заговоры против него и его команды)))
В раздевалке капались после игры
Правильно, это не КХЛ, где нет правил как таковых.
Правила есть правила, быстро Тортсу указали на его место.
Просрать потенциально крутого игрока из-за выходок тренера, ахренеть просто...
Начиная с 2015-го года во втором раунде крутые были Ахо, Дебринкат, Робертсон, Хатсон. Относительно - Петерка, Нис.
При этом кроме Хатсона и Ниса все выборы в начале раунда.
Короче, выбрать во втором раунде жемчужину, ну это как в лотерее победить
Но если менять его на тупость тренера, то точно не выиграть
НХЛ: "Торторелла, что выбираешь за неявку на прессуху: вилку в глаз или без драфт-пика раз?"
Ну отжать пик второго раунда у команды, это конечно больно
Вот так выиграет Вегас, а потом Кубка Стэнли лишат.😢
Вот это штрафы! Еще бы у нас ввести штраф за выгул собак во дворе где дети играют! По тыщ 50 для начала!!
Скорее родителям детей пора штрафы увеличивать за уничтожение дворов, парков и скверов, раз они плюют на воспитание своих отпрысков.
А это здесь причем?
