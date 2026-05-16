НХЛ лишила «Вегас» драфт-пика во 2-м раунде и оштрафовала Тортореллу на 100 тысяч долларов. Тренер отказался общаться со СМИ после выхода в финал Запада

НХЛ наложила санкции на «Вегас» и Джона Тортореллу за нарушение политики в отношении СМИ.

«Вегас» лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026. Главный тренер «Голден Найтс» Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.

15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4-2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Ранее журналист The Athletic Джесси Грейнджер сообщил , что Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции. Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ.

Отмечается, что ранее лига уже выносила предупреждения в адрес клуба относительно соблюдения политики в отношении СМИ.

«Национальная хоккейная лига сегодня объявила, что в результате вопиющих нарушений правил освещения плей-офф Кубка Стэнли 2026 года в СМИ после 6-го матча второго раунда против «Анахайма», «Вегас » лишится выбора во втором раунде драфта НХЛ-2026.

Кроме того, главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов.

Наложение этих санкций последовало за предыдущими предупреждениями в адрес клуба относительно соблюдения правил освещения в СМИ и других связанных с ними положений.

«Вегасу» предоставлена ​​возможность обжаловать эти санкции в офисе комиссионера. Апелляция будет рассмотрена лично на следующей неделе в Нью-Йорке», – говорится в заявлении НХЛ.