Карелин о ЧМ-2026: «Россия могла бы выиграть, если бы участвовала. Традиции огромные, лучший заокеанский игрок Овечкин, который дает нам поводы гордиться развитием русского хоккея»

Александр Карелин считает, что Россия могла бы выиграть ЧМ по хоккею-2026.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин считает, что сборная России могла бы выиграть чемпионат мира-2026.

Турнир проходит в Швейцарии. Напомним, сборная России отстранена от соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года. 

– Стартовал чемпионат мира по хоккею? Насколько турнир имеет смысл без нашей сборной?

– Лучше всего на это ответили организаторы зимней Олимпиады в Пхенчхане. Не будет российской команды – конкуренция будет под вопросом. Зрительский интерес и интерес тех, кто участвует в формировании спонсорских пакетов тоже будет по сомнением.

Наше участие в конкуренции важно для болельщиков и для всех остальных, поэтому я надеюсь, что полноценность и тяжеловесность медалей будет восстановлена с появлением российской команды.

– Могли бы мы сейчас выиграть чемпионат мира, если бы участвовали в нем?

– Мы же не просто так выиграли в Пхенчхане. Знарок был тогда главным тренером, выводил команду в финал против сборной Германии.

Конечно, мы могли бы выиграть, если бы участвовали. Традиции огромные, лучший заокеанский хоккеист Овечкин, который дает нам поводы гордиться развитием русского хоккея, – сказал Карелин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Карелин и ему подобные хотя бы сами верят в то что говорят?
Там полностью отсутствует вещество, с помощью которого верят или не верят. Только жажда наживы и готовность ради нее на всё.
Они говорят ровно то, что велит партия. Иначе исключат и лишат всех ништяков, в виде кормушки и связей. При этом они вполне могут быть против того, что заставляют говорить.
Бери выше Олимпиаду бы взяли спокойно обыграли США или Канаду в финале, а Овечкин стал лучшим бомбардиром турнира, и этот ЧМ спокойной выиграли у Швейцарии и Канады, пока России нет, всем фора дается.
Интересно будет посмотреть когда вернут сборную России на ЧМ и ОИ они не возьмут ни одного титула вот панацея будет
Лучший заокеанский хоккеист? Ты в каком годе застыл, лысый?
Карелина подняли с кровати. Пустословов не хватает на весь интернет.
Вот уже и записные патриоты называют Овечкина заокеанским хоккеистом). Так это правда и есть, назвать его рос хоккеистом язык не поворачивается. Ещё интеллектуал ввернул про спонсорский пакет. Тут в лужу сел ,конечно. Шкода как была спонсором много лет, так и остаётся. Но всё равно, Карелин молодец. Мощно выступил по повестке. Взбодрил толпу).
лучший заокеанский..Кучеров, ну-ну...
Лучший заокеанский хоккеист хахах. Кучеров, Капризов, Дорофеев вздохнули с облегчением
не дают они Саше закончить играть.Пока не побьёт рекорды.В 40,нужно думать о здоровье и семье.
Опять лысиной сильно о мат приложили
Если Карелина про хоккей , то надо не забыть спросить Фетисова про борьбу , тем более , что там то все совсем в порядке !
сегодня, 07:25
