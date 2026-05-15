Гатиятулин о состоянии Билялова после удара клюшкой в пах: «Доктора смотрят. Мы тщательно подходим к этому. На данный момент все в порядке»

Анвар Гатиятулин высказался о состоянии Тимура Билялова после удара в пах.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о состоянии вратаря Тимура Билялова после удара в пах от нападающего «Локомотива» Александра Полунина в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (1-2).

Сегодня казанский клуб проиграл ярославцам со счетом 1:4. В конце третьего периода Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против Билялова.

– Поможет ли вам опыт прошлогодних серий?

– Всегда анализируем действия, идем с опытом. Какие‑то моменты учитываем в подготовке к каждому матчу.

– Почему команда с таким трудом отыгрывается?

– Каждый матч – новый вызов. Он может складываться по‑разному. Где‑то соперник играет хорошо, где‑то нам не хватает в завершении.

– Когда вы получили пятиминутное большинство, почему не забросили ни одной шайбы? Что вы скажете об этом отрезке?

– Мы создали хорошие моменты, но не получилось в завершении. Нам нужно быть более сконцентрированными.

– В первом периоде вы дали много сопернику поиграть в большинстве.

– Мы всегда обращаем на это внимание. Где‑то подводят эмоции. Это меньшинство отбирает много сил. Могли и сами забить, но не хватило точных бросков. Такое бывает, такой день сегодня.

– Ваш вратарь Билялов в конце матча получил удар клюшкой в пах. Все ли с ним в порядке?

– Доктора смотрят, изучают его функциональное состояние. Мы тщательно подходим к этому. На данный момент все в порядке.

– Может ли дальше выйти Максим Арефьев?

– Мы внимательно подходим к выбору состава, в частности к вратарям, – сказал Гатиятулин.