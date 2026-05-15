  • Гатиятулин о состоянии Билялова после удара клюшкой в пах: «Доктора смотрят. Мы тщательно подходим к этому. На данный момент все в порядке»
Анвар Гатиятулин высказался о состоянии Тимура Билялова после удара в пах.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о состоянии вратаря Тимура Билялова после удара в пах от нападающего «Локомотива» Александра Полунина в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (1-2).

Сегодня казанский клуб проиграл ярославцам со счетом 1:4. В конце третьего периода Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против Билялова. 

– Поможет ли вам опыт прошлогодних серий?

– Всегда анализируем действия, идем с опытом. Какие‑то моменты учитываем в подготовке к каждому матчу.

– Почему команда с таким трудом отыгрывается?

– Каждый матч – новый вызов. Он может складываться по‑разному. Где‑то соперник играет хорошо, где‑то нам не хватает в завершении.

– Когда вы получили пятиминутное большинство, почему не забросили ни одной шайбы? Что вы скажете об этом отрезке?

– Мы создали хорошие моменты, но не получилось в завершении. Нам нужно быть более сконцентрированными.

– В первом периоде вы дали много сопернику поиграть в большинстве.

– Мы всегда обращаем на это внимание. Где‑то подводят эмоции. Это меньшинство отбирает много сил. Могли и сами забить, но не хватило точных бросков. Такое бывает, такой день сегодня.

– Ваш вратарь Билялов в конце матча получил удар клюшкой в пах. Все ли с ним в порядке?

– Доктора смотрят, изучают его функциональное состояние. Мы тщательно подходим к этому. На данный момент все в порядке.

– Может ли дальше выйти Максим Арефьев?

– Мы внимательно подходим к выбору состава, в частности к вратарям, – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»

Господи, там никакого "колющего удара" и близко не было, касание было случайным и считай что ласковым. Теперь у Билялова есть Оскар, но вот яйца совсем не стальные, в отличие от игроков Локомотива.
у козани стальные бубенцы только у галимова и семенова с яшкиным. они каждый раз после того, как их бьют рельсиной и переезжают катком находят в себе силы продолжать играть🤣🤣🤣
Этот тренер сам в шоке что вышел в финал ) так что плачет каждый матч
Надо было Полунину и Белялову дать по 2 минуты штрафа, одному за касание, а другому за симуляцию.
завязывайте эту тему мусолить, нужно было дать удаление, не в этом так в другом эпизоде дали бы..
момент по факту заслуживал удаления. было бы удивительно, если бы не дали. но билялов конечно сыграл картинно. но это не отменяет нарушения. имхо
Удар в пах это подло конечно. Но мне представляется что у вратаря ракушка посильнее чем у полевого.от слова совсем. Никого не защищаю и не оправдываю. Думаю тема слишком размусоленна. И да в хоккей играют настоящие мужчины за что им уважение. Всем здоровья и без травм!
Не было там удара никого.. ибо вратаря защищает в этом месте специальное обмундирование... Позорище 🤬 да я болею за Локомотив... Но я всегда уважал АК барс... Но после такого со стороны их вратаря ... Ну извините 🤐 Баба одним словом🧑‍🦽
Где то как и радул сегодня!
а Радулов кто с Полуниным?
ну случайно задели с легонца,он больше от картинного парения и удара об лед получить повреждения мог в виде ушибов
Ну, ладно Билялов повалялся. Удаление само себя не придумает. Но Гатиятулин серьезно обсуждает этот момент и последствия. Клоунада
Там никакого удара не было. Вратарь грамотно подставился . Сане конечно надо быть внимательнее ТК и дальше будет не лучше
Фрэзу натыкали клюшкой и тишина. Даже удаления не дали.
