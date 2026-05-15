Роман Ротенберг: «С детства Федоров был для меня примером. Сегодня он пришел к ребятам из «Красной Машины Юниор», в которую я вкладываю все сердце. Для нас это было очень ценно»

Роман Ротенберг поделился мнением о Сергее Федорове.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг поделился мнением о Сергее Федорове.

«Удивительно иногда поворачивается жизнь. С детства Сергей Викторович Федоров для меня был примером. Всегда всем говорил: хочу играть, как Федоров. Для меня он был и остается настоящим ориентиром – по мастерству, мышлению, отношению к игре, по тому, как нужно стремиться побеждать и вести себя в хоккее.

Но жизнь, наверное, все сделала еще лучше. Сегодня Сергей Викторович пришел к ребятам из «Красной Машины Юниор» – в команду, в которую я вкладываю все сердце и душу. И особенно ценно, что человек, на котором выросло целое поколение, сегодня был рядом с нашими детьми, говорил им важные, правильные и очень сильные слова.

Честно скажу, даже немного завидую ребятам. Потому что я сам всегда был большим фанатом Сергея Викторовича и прекрасно понимаю, что такие встречи остаются в памяти на всю жизнь.

Спасибо, Сергей Викторович. Для всех нас это было очень ценно», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Рома Ротенберг приходит домой с серьгой в ухе. Борис Романыч смотрит на него и говорит:
- Знаешь, сынок, испокон веков серьги в ушах носили либо пираты, либо 3,14дарасы. Я сейчас выгляну в окно, и не дай бог там не стоит твой корабль.
🤣🤣🤣 с учётом, что БРР президент ХК Сочи, корабль он из окна увидел)
Если прочитать внимательно, то, на самом деле, в каждм из трёх абзацев Ротенберг говорит исключительно о себе. Федоров выступает ближним фоном, а детишки дальним фоном. Ну, и стандартное для Романа продвижение своей секты "Красная машина", в которой он пока один, но активно пытается вербовать паству. Раньше вот были "Белые братья", сейчас "Красная машина").
У него там Серёжки в ушах?
Албансы опять забрали, надо было язык отрезать чтобы не сочинял.
О_о Яшко Цыган вернулся
Не нравится мне Ротенберг. Слащавый он какой-то, подпудренный как баба. Одно слово - финн
Идёт финал КГ, а этого 🐓в ленте больше, чем АкБ и Локо вместе взятых
Наверное спортс видя много коментов про Рому, собирает все что с ним публикуется, здесь надо просто игнорировать эти публикации, а так ради хайпа сайта будут писать про этого клоуна и популиста.
какой-то он гееватый на фото
судя по всему, фото сделано после встречи с албанцами
Вот теперь я окончательно понял албанцев)
На фото сразу видно человека, воспитанного ленинградской улицей.
Вы это поняли конечно же по томному взгляду, пухлым губам и сережкам в ушах?))
