Роман Ротенберг: «С детства Федоров был для меня примером. Сегодня он пришел к ребятам из «Красной Машины Юниор», в которую я вкладываю все сердце. Для нас это было очень ценно»

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг поделился мнением о Сергее Федорове.

«Удивительно иногда поворачивается жизнь. С детства Сергей Викторович Федоров для меня был примером. Всегда всем говорил: хочу играть, как Федоров. Для меня он был и остается настоящим ориентиром – по мастерству, мышлению, отношению к игре, по тому, как нужно стремиться побеждать и вести себя в хоккее.

Но жизнь, наверное, все сделала еще лучше. Сегодня Сергей Викторович пришел к ребятам из «Красной Машины Юниор» – в команду, в которую я вкладываю все сердце и душу. И особенно ценно, что человек, на котором выросло целое поколение, сегодня был рядом с нашими детьми, говорил им важные, правильные и очень сильные слова.

Честно скажу, даже немного завидую ребятам. Потому что я сам всегда был большим фанатом Сергея Викторовича и прекрасно понимаю, что такие встречи остаются в памяти на всю жизнь.

Спасибо, Сергей Викторович. Для всех нас это было очень ценно», – написал Ротенберг.

