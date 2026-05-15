Рафиков о музыке в раздевалке «Локомотива»: «Я диджей. Ставлю Киркорова, потому что ребятам нравится. Мы ничего не меняем»

Рафиков о музыке в раздевалке «Локомотива»: ставлю Киркорова, потому что ребятам нравится.

Защитник «Локомотива » Рушан Рафиков высказался после победы в 3-м матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 2-1).

Сегодня, 15 мая, Рафикову исполнился 31 год.

– Как отмечать день рождения во время финала, когда нельзя терять концентрацию?

– Честно, я не думал о празднике. Так, с утра ребята подошли и поздравили. Все мысли у меня были только о матче.

– Как вам удалось так ограничить «Ак Барс» по броскам? В обороне вы сыграли идеально.

– Второй матч мы очень плохо сыграли. Посмотрели видео, разобрали ошибки. Плюс в первом периоде было много большинства. Мы немного перехватили инициативу.

– Не екнуло сердце, когда вы остались в концовке в пятиминутном меньшинстве?

– Спецбригады будут многое решать, и я об этом всегда говорил. Мы верим в каждого. Ничего не сказали Саше Полунину за то удаление. Были уверены, что команда с этим справится.

– Кто у вас диджей? Почему в раздевалке играет Филипп Киркоров?

– Я диджей. А ставлю Киркорова, потому что и ребятам нравится. Мы ничего не меняем, – сказал Рафиков.