Рафиков о музыке в раздевалке «Локомотива»: «Я диджей. Ставлю Киркорова, потому что ребятам нравится. Мы ничего не меняем»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался после победы в 3-м матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 2-1). 

Сегодня, 15 мая, Рафикову исполнился 31 год.

– Как отмечать день рождения во время финала, когда нельзя терять концентрацию?

– Честно, я не думал о празднике. Так, с утра ребята подошли и поздравили. Все мысли у меня были только о матче.

– Как вам удалось так ограничить «Ак Барс» по броскам? В обороне вы сыграли идеально.

– Второй матч мы очень плохо сыграли. Посмотрели видео, разобрали ошибки. Плюс в первом периоде было много большинства. Мы немного перехватили инициативу.

– Не екнуло сердце, когда вы остались в концовке в пятиминутном меньшинстве?

– Спецбригады будут многое решать, и я об этом всегда говорил. Мы верим в каждого. Ничего не сказали Саше Полунину за то удаление. Были уверены, что команда с этим справится.

– Кто у вас диджей? Почему в раздевалке играет Филипп Киркоров?

– Я диджей. А ставлю Киркорова, потому что и ребятам нравится. Мы ничего не меняем, – сказал Рафиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Понятно тогда почему Радулов всегда такой злой как собака.
А без зубов ходит тоже связано что-то с Киркоровым?)))) чтобы не царапаться
Да вы на опыте, я посмотрю, но смотрите тут человек в хоккей играет, а вы свои "лайфхаки" оставьте для своей деятельности.
Рафик такой себе диджей 😂
Что-то Киркорова слишком много в хоккее стало. Не к добру это.
Хоккей стал как Киркоров
А что, он здоровый, 2 метра ростом, научить его на коньках кататься и клюшку держать и смело в 4 звено на пятаке толкаться) а если соперник ещё будет в розовой кофточке, то всё, тушите свет)
Голубой вагон)
Команда, которая слушает Киркоров а, не сможет взять Кубок
Если победят в КГ,то цвет настроения синий будет на первом месте в плейлисте
На первом месте в Ярославле ABBA, "Gimme! Gimme! Gimme!". Весь город эту песню играет и ассоциирует с хоккеем. Она наша победная ещё с прошлого сезона)
Да хоть голубой, лишь бы выиграли!!!!
Рушан, улым, татарскую музыку включай лучше!
Фу-у , Рушан, как так? Киркоров? Бе-е
Что то вы зашли не в ту дверь 😄😄
