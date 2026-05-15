  • Тодд об 1:4 от «Локомотива»: «В 1-м периоде на нас повлияли 3 удаления, мы много времени провели в меньшинстве. Хорошо бились, но нам немного не везло с пропущенными голами»
Форвард «Ак Барса» Тодд высказался о поражении от «Локомотива» в игре плей-офф.

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд высказался о поражении от «Локомотива» (1:4, 1-2 в серии) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

– «Ак Барс» легко прошел в сериях минское «Динамо» и «Металлург». Почему сейчас Казань испытывает такие трудности, каких не было раньше?

 – Да потому что «Локомотив» – отличная команда, которая три года подряд выходит в финал, взяла один кубок. Но я не согласен, что предыдущие три раунда были для нашей команды легкой прогулкой. И неважно, против кого мы играем в финале. Да, сейчас счет 1-2, но мы должны выходить и показывать свой лучший хоккей.

– Почему такие зеркально разные матчи получаются в финале?

– В первом периоде на нас повлияли три удаления. Мы много времени провели в меньшинстве. Мы хорошо бились, но нам немного не везло с пропущенными голами.

Не скажу, что матчи получаются сильно разными. Нам просто нужно реализовывать свои моменты. Нам просто надо быть лучше соперника, что мы и сделаем в следующем матче.

– Кто для вас самый неприятный в составе соперника? Может быть, Рихард Паник?

– Я не думаю об игроках соперника. Мы думаем только о своей игре.

– В концовке матча вы не попали в пустые ворота. Что там произошло?

– Я получил отличный пас от Саши Хмелевски. Думал, шайба ляжет чуть раньше. Но она пошла выше и перескочила клюшку. Я должен быть готов к таким моментам.

– Миллер забил отличный гол с вашей передачи. Но почему таких быстрых атак у вас было мало?

– Это был хоккей в духе «беги и стреляй». Но в таком финале подобных атак будет мало. Обе команды играют строго, стараясь допускать меньше оплошностей. Нам нужно идти в жесткие участки площадки, чтобы зарабатывать шайбы и забивать голы, – сказал Тодд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Хорошо бились 😁в первом и периоде у локомотива почти десятикратное преимущество по броскам 2-19 👍просто бойцовский факт
Игра Барсов мне напомнила игру Металлурга. Глупое удаление-гол, заблокированный бросок, выход 1 в 0- гол, невывод шайбы из своей зоны-гол. Ну и Билялов ошибок наделал.
