Березкин о 4:1 с «Ак Барсом»: «Итог закономерен. У нас вся команда хорошо сыграла, каждый внес свой вклад в победу»

Нападающий «Локомотива » Максим Березкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1, 2-1 в серии) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

– Согласитесь, что Даниил Исаев провел сегодня лучший матч?

– Ну, не будем хвалить Даню. У нас вся команда сегодня хорошо сыграла. Каждый внес свой вклад в победу. Итог закономерен.

– Расскажите про момент, когда вы забили гол.

– Там был неожиданный бросок, мы довели шайбу до ворот. Она отскочила, попала ко мне, и я забил гол.

– Боб Хартли после прошлого матча сказал, что вам нужно залезть в рабочие сапоги. Как вы интерпретировали его слова?

– Все очень просто. Шайбу в глубину, играть в тело, забирать ее, выигрывать свой и чужой пятаки, блокировать броски. Каждый внес большой вклад в победу. Можно сказать, что мы реализовали слова Боба. Но думаю, это еще не наш максимум.

– Как на вас сказался долгий путь на поезде?

– Лично я не вижу тут никаких проблем. После игры хорошо уснул – в поезде укачало. И я выспался, – сказал Березкин.