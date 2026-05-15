  • Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник из своих моментов выжал голы, а мы – нет»
Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива» в игре плей-офф.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива» (1:4, 1-2 в серии) в 3-м матче финала Кубка Гагарина.

– Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник из своих моментов выжал голы, а мы – нет.

– Но вы очень мало бросали по воротам. Почему?

– Плотная игра соперника. Нам нужно было больше угрожать, но не все получалось.

– Показалось, что «Ак Барсу» не хватило эмоций.

– Матчи могут складываться по разным сценариям. Нам нужно доставать из себя эмоции, чтобы быть лучше. Идем шаг за шагом, готовимся к следующему матчу.

– Что пошло не так у пары Миллер – Лямкин?

– На протяжении всего сезона мы развивали подключение защитников к атаке. Но сейчас этого было недостаточно. Мы разберем этот матч и сделаем выводы.

– Команда уже два раза ездила в финале на поезде. Как это влияет на игроков?

– Надо быть готовыми играть в любых обстоятельствах.

– Артем Галимов не попадает буквально в пустые ворота. Что с ним?

– Мы не обсуждаем индивидуальности. Здесь командная работа. Многие ребята делают много полезного на льду. Где‑то им чего‑то не хватает. Мы можем винить только себя за неудачные моменты, – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
На самом деле игра 6 на 4 в конце на протяжении 3 минут могла стать переломным моментом. Если бы ак барс додавил и потом выиграл, то получил мощный заряд эмоций на 4 игру домашнюю. И вполне мог повести 3:1.

Но не дожали ..
Не дожали, плаки-плаки или нормалдаки?
Не знаю к чему ваш комментарий. Я поддерживаю локомотив , но считаю что рано расслабляться . Ак барс был очень близок к тому чтобы устроить адовую концовку
Хартли сегодня переиграл Гатиятулина + Ак Барсу действительно не хватало вдохновения.
Хотя... нельзя недооценивать важность быстрой ответной шайбы Черепанова - в матче № 2 Локомотив не забил в очень нужный момент (в большинстве во 2-м периоде при 0-2), сегодня наоборот в очень подходящий момент забил, а через не могу у Казани дальше не получилось.
Многое решили детали.
1) Радулов подставился под молодого защитника и заработал большинство. Вышло даже удачно для 47, что дали не 2, а 4 минуты. Большинство реализовали. Не самый очевидный фол, тем более на 4 минуты.
2) Паник забил рандом. Дай ему пробить так 10 раз, то вряд ли забьет больше 1
3) АБ не реализовал выход 1 в 0 сразу после своего гола при 1:2. И в конце 2 периода, когда заперли на наложении.
4) В 5 минутном большинстве была пара убойных моментов, в том числе штанга. Забей одну, давление бы усилилось.

И Ярославль как раз на такие детали адаптирован. Залезть под кожу, задушить, повозить по периметру и тп. Ак Барсу надо играть в свой хоккей, не тратить силы на эмоции.
1: я сначала фол не увидел. Но потом вся майка в крови. 2+2 без вариантов.
2: согласен.
3: Исаев один из лучших вратарей. Топ.
4: смотрим выше. 👆
Думаю, что вратари сделают разницу в этом финале. Имхо.
Перед тем как Паник забил рандом он не забил выход 1 в 0.
Нападающие Ак Барса пока проваливают серию. Много мастеров, которые должны решать - за три игры одна шайба и та в большинстве
