Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник из своих моментов выжал голы, а мы – нет»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива » (1:4, 1-2 в серии) в 3-м матче финала Кубка Гагарина.

– Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник из своих моментов выжал голы, а мы – нет.

– Но вы очень мало бросали по воротам. Почему?

– Плотная игра соперника. Нам нужно было больше угрожать, но не все получалось.

– Показалось, что «Ак Барсу» не хватило эмоций.

– Матчи могут складываться по разным сценариям. Нам нужно доставать из себя эмоции, чтобы быть лучше. Идем шаг за шагом, готовимся к следующему матчу.

– Что пошло не так у пары Миллер – Лямкин?

– На протяжении всего сезона мы развивали подключение защитников к атаке. Но сейчас этого было недостаточно. Мы разберем этот матч и сделаем выводы.

– Команда уже два раза ездила в финале на поезде. Как это влияет на игроков?

– Надо быть готовыми играть в любых обстоятельствах.

– Артем Галимов не попадает буквально в пустые ворота. Что с ним?

– Мы не обсуждаем индивидуальности. Здесь командная работа. Многие ребята делают много полезного на льду. Где‑то им чего‑то не хватает. Мы можем винить только себя за неудачные моменты, – сказал Гатиятулин.