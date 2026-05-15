Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник из своих моментов выжал голы, а мы – нет»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Локомотива» (1:4, 1-2 в серии) в 3-м матче финала Кубка Гагарина.
– Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник из своих моментов выжал голы, а мы – нет.
– Но вы очень мало бросали по воротам. Почему?
– Плотная игра соперника. Нам нужно было больше угрожать, но не все получалось.
– Показалось, что «Ак Барсу» не хватило эмоций.
– Матчи могут складываться по разным сценариям. Нам нужно доставать из себя эмоции, чтобы быть лучше. Идем шаг за шагом, готовимся к следующему матчу.
– Что пошло не так у пары Миллер – Лямкин?
– На протяжении всего сезона мы развивали подключение защитников к атаке. Но сейчас этого было недостаточно. Мы разберем этот матч и сделаем выводы.
– Команда уже два раза ездила в финале на поезде. Как это влияет на игроков?
– Надо быть готовыми играть в любых обстоятельствах.
– Артем Галимов не попадает буквально в пустые ворота. Что с ним?
– Мы не обсуждаем индивидуальности. Здесь командная работа. Многие ребята делают много полезного на льду. Где‑то им чего‑то не хватает. Мы можем винить только себя за неудачные моменты, – сказал Гатиятулин.
Но не дожали ..
Хотя... нельзя недооценивать важность быстрой ответной шайбы Черепанова - в матче № 2 Локомотив не забил в очень нужный момент (в большинстве во 2-м периоде при 0-2), сегодня наоборот в очень подходящий момент забил, а через не могу у Казани дальше не получилось.
1) Радулов подставился под молодого защитника и заработал большинство. Вышло даже удачно для 47, что дали не 2, а 4 минуты. Большинство реализовали. Не самый очевидный фол, тем более на 4 минуты.
2) Паник забил рандом. Дай ему пробить так 10 раз, то вряд ли забьет больше 1
3) АБ не реализовал выход 1 в 0 сразу после своего гола при 1:2. И в конце 2 периода, когда заперли на наложении.
4) В 5 минутном большинстве была пара убойных моментов, в том числе штанга. Забей одну, давление бы усилилось.
И Ярославль как раз на такие детали адаптирован. Залезть под кожу, задушить, повозить по периметру и тп. Ак Барсу надо играть в свой хоккей, не тратить силы на эмоции.
2: согласен.
3: Исаев один из лучших вратарей. Топ.
4: смотрим выше. 👆
Думаю, что вратари сделают разницу в этом финале. Имхо.