Боб Хартли: «Исаев – лучший вратарь КХЛ. Ментально сильный, держит концентрацию, атлетичный, с хорошей головой на плечах. Невероятный голкипер, да и парень прекрасный»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре вратаря Даниила Исаева.

Сегодня «Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 4:1. Счет в финальной серии Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу ярославского клуба.

Исаев отразил 15 из 16 бросков.

– Вы нервничали, когда получили пятиминутное удаление Полунина?

– Я не могу ответить на ваш вопрос, извините.

– Ваш голкипер Даниил Исаев совершил много ярких спасений. Насколько вы считаете его сэйвы ключевыми?

– Он лучший вратарь лиги. Ментально сильный, держит концентрацию. Всегда бьется до конца. Атлетичный, с хорошей головой на плечах. Невероятный голкипер, да и парень прекрасный.

– Митч Миллер забил вам уже пять голов в трех матчах. Как его остановить?

– Я не думаю, что его можно остановить. Нужно его переиграть. Он большой талант.

– Вы совершили изменение в составе, выпустив Александра Волкова. Что он изменил в игре?

– Потому что Николаев приболел. Я очень доволен игрой Волкова. Он отлично работал на тренировках, – сказал Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Исаев самый лучший! У всех бывают плохие матчи, но он уже который сезон доказывает свою надежность и опору команды! Никогда не был замечен в скандалах, драках и оскорблениях! Топ!
ОтветEmpress
Однозначно! И это не совсем хорошо, поскольку когда игра у Исаева "не идёт", Локо проигрывает.
после 4 матча с омском отправлял Исая в молот, но надо отдать должное - собрался на 6-7 игру, да и финал вдохновенно проводит, молодец
