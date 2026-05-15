Боб Хартли: «Исаев – лучший вратарь КХЛ. Ментально сильный, держит концентрацию, атлетичный, с хорошей головой на плечах. Невероятный голкипер, да и парень прекрасный»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре вратаря Даниила Исаева.
Сегодня «Локомотив» победил «Ак Барс» со счетом 4:1. Счет в финальной серии Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу ярославского клуба.
Исаев отразил 15 из 16 бросков.
– Вы нервничали, когда получили пятиминутное удаление Полунина?
– Я не могу ответить на ваш вопрос, извините.
– Ваш голкипер Даниил Исаев совершил много ярких спасений. Насколько вы считаете его сэйвы ключевыми?
– Он лучший вратарь лиги. Ментально сильный, держит концентрацию. Всегда бьется до конца. Атлетичный, с хорошей головой на плечах. Невероятный голкипер, да и парень прекрасный.
– Митч Миллер забил вам уже пять голов в трех матчах. Как его остановить?
– Я не думаю, что его можно остановить. Нужно его переиграть. Он большой талант.
– Вы совершили изменение в составе, выпустив Александра Волкова. Что он изменил в игре?
– Потому что Николаев приболел. Я очень доволен игрой Волкова. Он отлично работал на тренировках, – сказал Хартли.
Комментарии