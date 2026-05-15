Дыняк про 3-й гол «Локомотива»: «Поднасрал я прилично. Хотел по-другому сыграть, думал, что Терех врежется, но не срослось»

Никита Дыняк высказался о своей ошибке в матче серии с «Локомотивом».

Форвард «Ак Барса » Никита Дыняк после третьего матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом » (1:4) высказался о своей ошибке в моменте с третьей шайбой.

– Почему получаются зеркальные игры? Доминируют то одни, то другие.

– Не сказал бы так. Они забили свои моменты, а мы нет.

– Действительно ли нюансы решают в этой серии?

– Чуть не хватило агрессии под воротами.

– Расскажите про третий гол «Локомотива». Объясните свои действия.

– Поднасрал прилично. Хотел по-другому сыграть, думал, что Терех врежется, но не срослось. В следующий раз сыграю в борт и буду держать ее.

– У вашего партнера Кателевского был хороший момент. Как вы на это смотрели?

– Димка все хорошо сделал, но не хватило хладнокровия и доли везения. Он хорошо убирал шайбу на неудобную руку.

– Кажется, что у соперника преимущество. Как перевернуть серию?

– Не вижу никакого преимущества, – сказал Дыняк.