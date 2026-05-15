Яшкин об 1:4 от «Локомотива»: «Мы хорошо играли во 2-м периоде: давили очень сильно, но где-то не бросали, где это нужно было делать. Нужно принимать правильные решения и забирать следующий матч»

Дмитрий Яшкин высказался о поражении от «Локомотива» в матче плей-офф.

Нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин высказался о поражении от «Локомотива » (1:4, 1-2 в серии) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

– Что не получилось сегодня?

– Забить, как минимум. Понятно, что были удаления, меньшинство, но четыре броска за период – это очень мало.

– Вы упомянули статистику по броскам, сегодня действительно очень мало бросали. Тяжело было проходить вязкую оборону «Локомотива»?

– Ну... Статистика говорит сама за себя. Надо ее [оборону] как-то проходить, доводить броски до вратаря. Объяснение простое. В этом же и залог успеха.

– Можно сказать, что побеждает от матчу к матчу та команда, которая лучше готова физически и лучше бежит?

– Думаю, мы хорошо готовы физически. Нужно принимать правильные решения. Во втором периоде мы играли хорошо: давили очень сильно, но где-то не бросали, где это нужно было делать. Нужно принимать правильные решения и забирать следующий матч.

– Очередной гол забил Миллер. Как ему это удается раз за разом?

– Мастерство и скорость. Все наглядно видно, почему он столько забивает.

– Как сдержать Паника? В 35 лет он и толкается, и забивает.

– Думаю, не надо обращать внимание на кого-то конкретно. Сегодня он сначала мимо бросил, потом – с угла . Бывает, ничего такого. Нужно сосредоточиться на себе.

– Много баннеров в городе в поддержку команде. Чувствуете эту поддержку?

– Естественно. Поддержка сегодня была невероятная. Надо собраться, – сказал Яшкин.