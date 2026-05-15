Хартли после 4:1 с «Ак Барсом»: «Это было невероятно! У нас много опытных игроков, третий финал подряд. Это одна из наших сильных сторон»

Боб Хартли высказался о победе над «Ак Барсом» в 3-м матче серии.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался о победе над «Ак Барсом» (4:1, 2-1 в серии) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

– Вау, это было невероятно!

– Насколько ключевую роль сыграло то, что «Локомотив» умеет перетерпеть соперника в трудные моменты матча?

– Конечно, и я много раз об этом говорил, у нас в составе много опытных игроков. Третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его нужно пережить. Это одна из сильных наших сторон.

– Что вас больше всего восхитило в этом матче? Может быть, смена Алексея Береглазова в 4.40 минут?

– Нет, не про это были мои эмоции.

– Значит ли, что после такой победы «Локомотив» будет передвигаться исключительно на поездах?

– Мы же «Локомотив». В данном случае не было выбора. Но я абсолютно не вижу в этом проблемы. Мы комфортно добрались до Казани, – сказал Хартли.