  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли после 4:1 с «Ак Барсом»: «Это было невероятно! У нас много опытных игроков, третий финал подряд. Это одна из наших сильных сторон»
0

Хартли после 4:1 с «Ак Барсом»: «Это было невероятно! У нас много опытных игроков, третий финал подряд. Это одна из наших сильных сторон»

Боб Хартли высказался о победе над «Ак Барсом» в 3-м матче серии.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Ак Барсом» (4:1, 2-1 в серии) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

– Вау, это было невероятно!

– Насколько ключевую роль сыграло то, что «Локомотив» умеет перетерпеть соперника в трудные моменты матча?

– Конечно, и я много раз об этом говорил, у нас в составе много опытных игроков. Третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его нужно пережить. Это одна из сильных наших сторон.

– Что вас больше всего восхитило в этом матче? Может быть, смена Алексея Береглазова в 4.40 минут?

– Нет, не про это были мои эмоции.

– Значит ли, что после такой победы «Локомотив» будет передвигаться исключительно на поездах?

– Мы же «Локомотив». В данном случае не было выбора. Но я абсолютно не вижу в этом проблемы. Мы комфортно добрались до Казани, – сказал Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoАк Барс
logoБоб Хартли
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
там журналюги дебилы что-ли? или есть второй вариант мы всех купили и точка.
Бпла у нас летают, аэропорт часто закрыт, поэтому чтоб не рисковать на поезде
Везде летают бпла. Но точно одно, все в равных условиях.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против вратаря «Ак Барса» Билялова в конце 3-го периода, казанцы не забили в большинстве
15 мая, 18:52Видео
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву». ВидеоСпортс’’ показывал 3-й матч финала Кубка Гагарина
15 мая, 18:38Видео
Хитрющий гол Паника в финале Кубка Гагарина – пульнул с отрицательного угла
15 мая, 17:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
18 минут назад
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
31 минуту назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
43 минуты назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:30
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о ЧМ: «Не буду следить, там нет интересных мне команд. Остается надеяться, что следующий президент ИИХФ вернет Россию – решение давно напрашивается»
3 минуты назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
59 минут назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
сегодня, 12:42
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Рекомендуем