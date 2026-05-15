  • Артюхин о ЧМ-2026: «Без России теряется часть интриги. Овечкин мог приехать, порадовал бы Европу и нас своей игрой, но мы не участвуем»
Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о чемпионате мира по хоккею-2026.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

«Конечно, без России теряется часть интриги. Те же сборные Канады и США, думаю, тоже теряют некий интерес для себя. Всегда были очень яркие противостояния нашей сборной с ними.

Для болельщиков тоже большая потеря, потому что чемпионат становится менее зрелищным. Вот «Вашингтон» сейчас не попал в плей-офф, поэтому мог приехать на чемпионат мира Овечкин. Какой бы тогда прирост для болельщиков был, Александр порадовал бы Европу и нас своей игрой, но мы не участвуем», – сказал Артюхин.

Он также поделился мнением о возможных переходах европейских игроков в КХЛ.

«Кому-то из клубов могут приглянуться хоккеисты с чемпионата мира. Если они согласятся приехать в КХЛ, то будет здорово», – добавил Артюхин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Овечкин уже порадовал нас в Сочи. Акромя цветных шнурков и приспущенных трусов ни чего выдающегося не показал. Кого поблагодарить за поколение без международных стартов ( во всех видах спорта ) не упомянешь?
да ему то как то пофиг что там какое то поколение без межд соревнований
Комментарий удален модератором
Вот не понимаю чё они все ноют, что РФ не пригласили? не нравится иди господину ПэЖэ предьявляй.
после олимпиады отдохнули немного,и опять завелись,на горизонте ЧМ по футболу.
При всём уважении Саня бы не попал в сборную.
Саня только попал бы из-за того потому что он Овечкин не более того
В сборной Овечкин радовал пару раз и то на ЧМ. В остальные разы лишь разочаровывал)))
Между прочим на ОИ в Турине Овечкин был лучшим в Российской сборной.
Порадовал чем? Бесценными голами италиям и словениям в отборе?
И полтора миллиона могли бы не погибнуть, например
