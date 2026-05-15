Артюхин о ЧМ-2026: «Без России теряется часть интриги. Овечкин мог приехать, порадовал бы Европу и нас своей игрой, но мы не участвуем»

Артюхин о ЧМ по хоккею-2026: без России теряется часть интриги.

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о чемпионате мира по хоккею-2026.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

«Конечно, без России теряется часть интриги. Те же сборные Канады и США, думаю, тоже теряют некий интерес для себя. Всегда были очень яркие противостояния нашей сборной с ними.

Для болельщиков тоже большая потеря, потому что чемпионат становится менее зрелищным. Вот «Вашингтон » сейчас не попал в плей-офф, поэтому мог приехать на чемпионат мира Овечкин. Какой бы тогда прирост для болельщиков был, Александр порадовал бы Европу и нас своей игрой, но мы не участвуем», – сказал Артюхин.

Он также поделился мнением о возможных переходах европейских игроков в КХЛ.

«Кому-то из клубов могут приглянуться хоккеисты с чемпионата мира. Если они согласятся приехать в КХЛ , то будет здорово», – добавил Артюхин.