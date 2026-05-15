  • Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против вратаря «Ак Барса» Билялова в конце 3-го периода, казанцы не забили в большинстве
Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против вратаря «Ак Барса» Билялова в конце 3-го периода, казанцы не забили в большинстве

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин получил 5 минут штрафа в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 2-1).

Он был удален на отметке 55:46 за колющий удар против вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.

Казанцы не забили в этом большинстве. На 60-й минуте нападающий ярославцев Артур Каюмов забил в меньшинстве в пустые ворота.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Ни чего умышленного я не увидел. Под давлением игрока въехал во вратаря и всё.
IVAN-67
Игроки вообще на льду постоянно находятся под давлением друг друга, а вот колят друг друга не часто. Да, умысла не было, иначе дали бы 5+20 и дискву.
ничего умышленного точно не было, тем более под давлением игрока обороны, давление было и от присутствующих Vip на стадионе, не дать удаление в таком случае - было бы расстрелом и вечным отстранением для судей матча.
Yuriy Yaroslavl
Комментарий скрыт
Ответrieben
Комментарий скрыт
Как так ?
Хз может удаление , но он смотрел в другую сторону под давлением игрока , движения умышленного не было никакого , но тем и важно выигрывать такие матчи даже когда судьи заряжены
Сигара Липпи
Любой колющий контакт это 5 минут. Шарипзянов в первой игре с Локо получил 5 минут за умышленный удар по вашему?
Azevedo51
Не любой)))
Анисимов это будет объяснять, как ему это захочется.
Или это будет разбирать СДК и он промолчит.
Столько неоднозначных моментов...
Как Панику не дали хотя бы двушку за грубость за то, что он пинался коньками. Как Шарипзянов накрывает шайбу перчаткой и помогает отбиться в меньшинстве. Как Панику бьют с локтя в голову "Да, это удаление, НООО репутация Паника..."- Анисимов.
В вашей серии с Магниткой тоже кучу всего жёсткого напропускали...
Я просто привык уже к ошибкам, а болелы своих зачастую пишут про купленное судейство другой команды😂😂😂
Бродяга 102
И это пишет человек, болеющий за команду с Паниным в составе?))) расслабьтесь. И попросите Козлова научить ваших мальчиков играть в хоккей.
Юрий Проворов_1116573641
у вас в команде то кто? слюнявый пёс,шакаленок,паник,который коньками зарезать хотел,и ещё Полунин,и кто это все?
