Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против вратаря «Ак Барса» Билялова в конце 3-го периода, казанцы не забили в большинстве

Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против вратаря «Ак Барса».

Нападающий «Локомотива » Александр Полунин получил 5 минут штрафа в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса » (4:1, 2-1).

Он был удален на отметке 55:46 за колющий удар против вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова .

Казанцы не забили в этом большинстве. На 60-й минуте нападающий ярославцев Артур Каюмов забил в меньшинстве в пустые ворота.