Полунин получил 5 минут штрафа за колющий удар против вратаря «Ак Барса» Билялова в конце 3-го периода, казанцы не забили в большинстве
Нападающий «Локомотива» Александр Полунин получил 5 минут штрафа в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 2-1).
Он был удален на отметке 55:46 за колющий удар против вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.
Казанцы не забили в этом большинстве. На 60-й минуте нападающий ярославцев Артур Каюмов забил в меньшинстве в пустые ворота.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Анисимов это будет объяснять, как ему это захочется.
Или это будет разбирать СДК и он промолчит.
Столько неоднозначных моментов...
Как Панику не дали хотя бы двушку за грубость за то, что он пинался коньками. Как Шарипзянов накрывает шайбу перчаткой и помогает отбиться в меньшинстве. Как Панику бьют с локтя в голову "Да, это удаление, НООО репутация Паника..."- Анисимов.
В вашей серии с Магниткой тоже кучу всего жёсткого напропускали...
Я просто привык уже к ошибкам, а болелы своих зачастую пишут про купленное судейство другой команды😂😂😂